Ältester Ladenbetreiber wird 80 Günther Francke steht auch im hohen Alter jeden Tag in seinem Bischofswerdaer Geschäft. Die Stammkundschaft hält ihm dafür die Treue.

Ein Glas Sekt auf das eigene Wohl: Günther Francke feierte am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Auch an diesem Tag stand er in seinem Geschäft. © Steffen Unger

Glückwünsche, Blumen, Präsente – Spirituosenhändler Friedrich Günther Francke feierte am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Er feierte dort, wo er am liebsten ist: in seinem Geschäft an der Bautzener Straße.

Günther Francke steht noch immer sechs Tage in der Woche hinterm Ladentisch. Er fährt nach Geschäftsschluss zum Großhandel, um einzukaufen, oder beliefert Kunden frei Haus. Ein Geschäftsmann der alten Schule. Er beschäftigt eine Mitarbeiterin – Katrin Oelmann.

Auch mit 80 denkt er noch nicht ans Aufhören. „Solange ich gesund bin und Freunde an der Arbeit habe, mache ich weiter“, sagt der Geschäftsbetreiber. Der Handel ist für ihn weit mehr als ein Zubrot zur Rente. „Es ist Erfüllung, die ich im Geschäft finde“, sagt der agile Senior.

Günther Francke fühlt sich seinen Kunden gegenüber verpflichtet. Die meisten sind langjährige Stammkunden und kommen nicht nur aus Bischofswerda, sondern auch von weiter her, zum Beispiel aus Neustadt. Ihm geht es darum. zu zeigen, was den Handel vor Ort ausmacht. Dazu gehört es, Sonderwünsche zu erfüllen. Als eine Kundin neulich nach einem besonderen Aperitif aus Frankreich verlangte, bot er an, in die Spur, zu gehen, ihn zu besorgen. Auch lange Geschäftsbeziehungen zu Winzern machen das Geschäft von Günther Francke besonders. Und wenn Kunden sagen, „bei Francke gibt’s Sachen, die es nicht überall gibt“, dann genießt er das.

Tradition motiviert

Der Wein- und Spirituosenhandel Francke ist 1795 gegründet und damit Bischofswerdas ältestes Geschäft und die erste Eintragung im Handelsregister der Stadt. Günther Francke übernahm den Laden 1959 vom Vater. Es ist auch diese Tradition, die ihn motiviert. Er möchte sie am Leben halten, aber es gibt noch keinen Nachfolger. Aber natürlich denke er über die Geschäftsnachfolge nach. Tochter Fanny Gesine Francke lebt in Dresden, arbeitet im Marketing. Auch sie mache sich Gedanken um die Zukunft des Familiengeschäftes. „Es gibt mehrere Varianten“, sagt sie. Für möglich hält die Familie auch eine Übergabe außerhalb der Familie. An jemanden, der nicht nur Händler, sondern wie Günther Francke auch Weinkenner und -liebhaber ist und der den Laden zum modernen Fachgeschäft entwickelt, das auf die Region ausstrahlt und Kunden anzieht.

Günther Francke hat aber erst einmal selbst das nächste Ziel im Blick: 222 Jahre alt wird sein Traditionsladen am 5. Mai 2017. Fit bleiben will er bis dahin und das Jubiläum begehen. „Jeden Tag kalt duschen, das hilft“, sagt er.

