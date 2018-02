Ältester Hoyerswerdaer feiert 106. Geburtstag

In der Gemeinschaft des Laurentius-Hauses und im Kreise seiner Familie gefällt es Bruno Praast am besten. Das freut auch Sabine Praast, Einrichtungsleiterin Silke Eichler und Volkhard Praast (v.l.). Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Kleiner Rückblick: Brille, Tageszeitung, Fernsehsessel. So ist Bruno Praast des Öfteren im Alltag zu erleben. Kürzere Strecken legt der Senior sogar noch allein zu Fuß zurück. Das ist jetzt fast genau auf den Tag zwölf Monate her. An seinem körperlichen Zustand hat sich für sein Alter gesehen nicht viel verändert. Freilich wollen Augen und Ohren schon lange nicht mehr so gut funktionieren wie in jüngeren Jahren. Aber eines arbeitet bei Hugo Praast noch sehr gut: das Zahlengedächtnis und das Rechnen. Fragt man den Senior ganz spontan, wann er Geburtstag habe und wie alt er demzufolge sei, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin am 18. Februar 1912 geboren und feiere meinen 106. Geburtstag“.

Bruno Praast ist somit nicht nur der älteste Bewohner im Laurentius-Haus, sondern auch der älteste Hoyerswerdaer. Das sorgt für Bewunderung in den Reihen der Stadtverwaltung. Es sei schön, dass auch so hochbetagte Menschen in der Stadt Hoyerswerda leben und sich noch relativ guter Gesundheit erfreuen. „Mit ihrem reichen Schatz an Lebenserfahrungen und Eindrücken können sie ihr privates und gesellschaftliches Umfeld bereichern. Sollte es mir vergönnt sein, ein so hohes Alter bei entsprechend guter körperlicher und geistiger Verfassung zu erreichen, werde ich für diese Gnade sehr dankbar sein. Ich hoffe, dass ich dann im Kreise meiner Lieben zufrieden und glücklich auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann“, meint Oberbürgermeister Stefan Skora. Vertreter der Stadtverwaltung reihten sich am gestrigen Sonntag in die Gratulanten- schar ein, um dem Senior bei seiner kleinen, gemütlichen Geburtstagsfeier im Altenpflegezentrum im WK X ihre persönlichen Glückwünsche zu überbringen. Ab heute kehrt wieder mehr Ruhe in den Alltag des ältesten Hoyerswerdaers ein, der zu gern aus seinem Fenster schaut um die Tiere im Garten des Altenpflegehilfezentrums zu beobachten. In dem hauseigenen Gehege leben seit längerer Zeit Ziegen, die den Heimbewohnern viel Freude bereiten. Bei kleineren Ausflügen nutzt der Senior (fast) jede Möglichkeit, um sein Zahlengedächtnis fit zu halten. Die Anzahl der Kühe, die er dabei in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes auf einer Weide beobachtet, hilft dem gelernten Buchhalter dabei.

Es ist jetzt über 38 600 Tage her, dass Bruno Praast in Letzingen bei Magdeburg geboren wurde. In einer Zeit, als im selben Jahr in Hoyerswerda die Domowina, der Bund Lausitzer Sorben, gegründet wurde. Es sollte aber noch über 50 Jahre dauern bis Bruno Praast mit seiner Ehefrau und den Kindern nach Hoyerswerda zog. In einem Nahrungsmittelbetrieb im Industriegelände fand der Familienvater Arbeit, die er auch gern weiterführte, als er schon längst seinen verdienten Ruhestand hätte genießen können.

Erst vor fünf Jahren zog der Witwer im Alter von 100 Jahren ins Laurentius-Haus am Rande der Stadt.

