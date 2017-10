Ältester Harthaer wird 102 Jahre Erich Hiob lebt seit Januar 2012 im Pflegeheim in Schönerstädt. Zum Geburtstag bekam er eine Torte und ein Ständchen.

Bürgermeister Ronald Kunze gratulierte dem ältesten Harthaer Erich Hiob zum Geburtstag. © Dietmar Thomas

Der Tag war für Erich Hiob, der seit Januar 2012 im Seniorenpflegeheim Schönerstädt Gerson & Schmidt GmbH lebt, sehr aufregend. Immerhin feierte er seinen 102. Geburtstag. Trotz des Alters zeigte Harthas ältester Bürger, dass er die Regeln der alten Schule immer noch drauf hat. Wer ihm gratulierte, bekam selbstverständlich einen Wunsch zurück. Besonders freute sich Erich Hiob, dass ihm Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) zum Ehrentag gratulierte.

Zum Geburtstag gab es einen, von der Heimleitung mit einer 102 dekorierten Luftballon, ein Ständchen vom Heimchor und eine Geburtstagstorte. Am Freitagnachmittag feierte er mit seinen Söhnen und am Sonnabend mit seinem Wohnbereich. Erich Hiob, der in Großbauchlitz geboren worden ist, besuchte das Döbelner Gymnasium. Er ist der älteste noch lebende ehemalige Schüler. Der Senior hört mit seinem Kassettenradio Musik, ist mit dem Rollator unterwegs und er sitzt gern auf der Bank in der Sonne. (DA/je)

