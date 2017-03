Älteste Platte wird saniert Die Balkone werden sogar einen Quadratmeter größer. Für manchen ist das die Welt.

Roswitha Wende auf ihrem Balkon im Plattenblock in Weißig am Raschütz. Auf den neuen Balkon freut sie sich am meisten. © Klaus-Dieter Brühl

Roswitha Wende wohnt seit 50 Jahren in der Weißiger Platte. Die Blöcke an der Wettiner Straße 25 bis 28 sind mit die ältesten im ganzen Landkreis Meißen. Doch an den Kreis denkt hier draußen niemand. Die Plattenblocks stehen schier halbvergessen in den Feldern, irgendwo gerade noch im Sächsischen. Hier gehen die Uhren anders. Einmal in der Woche kommen Versorgungsfahrzeuge.

Mehr einkaufen ist hier nicht, es sei denn, man radelt wie ein anderer inzwischen 95-jähriger Bewohner die fünf Kilometer nach Lampertswalde zum Einkauf hin und wieder zurück. Andere, die das nicht können, sind auf Verwandte und Jüngere angewiesen. Frau Wende hat selbst ihre 96 Jahre alte Schwiegermutti bekocht und mit Einkäufen versorgt. Im Januar ist die alte Dame gestorben – es ist die einzige leere Wohnung in den Blocks. Alle anderen sind vergeben, sogar wieder an junge Familien im Eingang von Roswitha Wende.

Dabei ist hier nichts, gar nichts. Kein Arzt, kein Laden, keine Post, keine Kneipe. Der Dorfclub engagiert sich sehr, erzählt Frau Wende, organisiert den Martinsumzug oder ein Osterfeuer. Den Raum der Ortsfeuerwehr können die Weißiger auch ab und an für eine Feier bekommen. Aber einen Ort, an dem sich die älteren Leute sporadisch sehen würden – den gibt es nicht. Und so kommt es, dass ein 86-Jähriger und eine 87-Jährige ihren Plausch in der Buswartehalle führen. Wo in anderen Orten rauchende Jugendliche herumlungern, ist in Weißig am Raschütz der letzte Rückzugsraum für die Alten entstanden, die kaum noch allein wegkommen. Roswitha Wende nimmt`s mit Humor: „Man will sich ja nicht bloß auf dem Friedhof sehen“, sagt sie. Sie hat mit ihrem Mann noch ihren Garten, gleich nebenan und fährt mit ihren 70 noch jeden Tag Auto. „Das ist überall im Umkreis so, in Blochwitz, Oelsnitz, Niegeroda, überall“, sagt sie wie selbstverständlich, obwohl sie nicht ganz verstehen kann, wie die Dörfer abgehangen werden. Umso adretter ist die Wohnung, und selbst im Treppenflur stehen auf jeder Fensterbank Blumen. Drinnen stemmen sich die Mieter gegen Tristesse. Von draußen sieht das anders aus. Die Balkone haben Risse, von der Fassadendämmung fehlen große Stücke und von Farbe ist kaum noch etwas zu sehen. Nun soll endlich etwas gemacht werden. Für manche Mieter ist es wie ein Segen, denn etwas anderes sehen sie nicht mehr. Nach Ostern soll es losgehen. Dann ist wirklich etwas los in Weißig am Raschützwald, denn die Balkone werden abgesägt. Das sieht man schließlich nicht alle Tage und hier schon gar nicht. Die Mieter bekommen später neue Anstellbalkone. Die sind sogar einen Quadratmeter größer. Ein Quadratmeter mehr für einen Wäschestände, eine kleine Sitzgelegenheit, falls man nicht aus dem Haus kommt. Für manchen ist das die Welt. Auch die Fassade wird komplett neu gemacht, bei der Farbgebung dürfen die Mieter auch ein Wörtchen mitreden. Es wird Reparaturen geben und vielleicht verschwindet ja auch der furchtbare Rauputz aus den Treppenaufgängen, hofft Roswitha Wende. Denn der lässt sich so schwer saubermachen. Für die Gemeinde ist die Sanierung der Blöcke eine große Sache: 390 000 Euro sind veranschlagt.

Die Baupreise sind ohnehin höher ausgefallen als zunächst gedacht. Doch das Interesse der Firmen an den Aufträgen war es auch. Neun Bieter für den Gerüstbau, sechs Angebote fürs Betonsägen, elf für den Fassadenbau, zehn Gebote für neue Balkone. Solch ein Interesse erreicht selbst die Stadt nicht oft bei Ausschreibungen.

