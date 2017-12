Älteste Görlitzerin wird 104 Jahre alt Gesundheitlich geht es ihr für ihr hohes Alter noch recht gut. Eine große Feier ist aber nicht geplant.

Symbolfoto: Zur 100 müssen noch vier Jahre addiert werden. © Daniel Schäfer

Görlitz. Die älteste Einwohnerin der Stadt, Erna Richter, wird an diesem Sonnabend 104 Jahre alt. Geboren am 23. Dezember 1913, lebt die hochbetagte Frau mittlerweile seit einigen Jahren im Altenpflegeheim „Dr. Dorothea Christiane Erxleben“ an der Lausitzer Straße in Königshufen. Gesundheitlich geht es ihr für ihr hohes Alter noch recht gut. Eine große Feier ist nicht geplant. Schon in den vergangenen Jahren hatte sie ihr Jubiläum nicht groß begangen.

Erna Richter ist erst seit einem Monat die älteste Görlitzerin. Der bisherige Rekordhalter, Kurt Schubert, war zwei Monate älter als sie und lebte im Luisenstift an der Biesnitzer Straße. Er ist am 29. November mit 104 Jahren verstorben. Erna Richter ist nunmehr die letzte Görlitzerin aus dem Jahrgang 1913. Auch aus dem Jahrgang 1914 lebt nur noch eine Frau in Görlitz, aus dem Jahrgang 1915 sind es vier Frauen und ein Mann. Im Landkreis Görlitz nimmt Görlitz derzeit keinen Spitzenplatz mehr ein: In Ebersbach-Neugersdorf und Löbau lebt jeweils eine 106-Jährige. (SZ/ik)

