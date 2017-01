Älteste Feuerwehr – oder doch nicht? Mit 175 Jahren gilt Meißens Feuerwehr als erste und damit älteste Deutschlands. Allerdings nimmt diesen Titel auch eine andere Feuerwehr für sich in Anspruch.

Seit 175 Jahre zur Stelle, wenn es brennt: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meißen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Meißens Freiwillige Feuerwehr, die im vergangenen Jahr den 175. Jahrestag ihrer Gründung feierte, gilt als erste und damit älteste Freiwillige Feuerwehr Deutschlands. Allerdings nimmt diesen Titel auch die Freiwillige Feuerwehr von Durlach, heute ein Stadtteil von Karlsruhe, für sich in Anspruch.

Steffen Förster, Museologe am Stadtmuseum, der auch die letztjährige Sonderausstellung zum Feuerwehrjubiläum „Erstmals freiwillig!“ gestaltete, wird dazu auf einem historischen Symposium sprechen. Es findet am 25. Februar in der Feuerwache Fulda unter dem Motto „Von Barmen bis Durlach – Bürgerliches Engagement in der Brandbekämpfung 1745 - 1847“ statt. Förster wird dort nachweisen, dass die Durlacher Feuerwehr nicht die älteste deutsche sein kann, weil Durlach zur Zeit ihrer Gründung nicht zum Deutschen Reich gehörte. (SZ/ul)

