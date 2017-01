Älteste Einwohnerin ist tot Erna Scholz aus Oybin ist mit 106 Jahren gestorben. Sie war seit 2016 die älteste Einwohnerin im Landkreis Görlitz.

Erna Scholz © Bernd Gärtner

Der Landkreis Görlitz hat seine älteste Einwohnerin verloren: Erna Scholz aus Oybin ist am 5. Januar mit 106 Jahren gestorben, wie jetzt bekannt wurde. 1910 in Königshütte geboren, kam sie 1924 mit ihrer Mutter Juliane nach Oybin. In dem Kurort hatte sie seitdem gelebt, davon über 30 Jahren im Altenheim „Waldfrieden“.

Mitte der 1980er Jahre war Erna Scholz aus der eigenen Wohnung in das Altenheim umgezogen und zuletzt die Seniorin, die am längsten hier gewohnt hat. Noch im hohen Alter las sie täglich die Sächsische Zeitung und schaute sich Sport- und Tiersendungen im Fernsehen an. Große Ausflüge waren nicht mehr möglich, sie war zuletzt auf den Rollstuhl angewiesen.

Den Titel „Älteste Einwohnerin des Landkreises“ hatte sie erst seit dem Vorjahr inne, nachdem die bisherige Rekordhalterin, Gertrud Hanel aus Neugersdorf, mit 108 Jahren verstorben war. Wer nun der Älteste oder die Älteste im Landkreis ist, ist nicht bekannt. Denn es existiert keine offizielle Statistik über die ältesten Einwohner.

In Ebersbach-Neugersdorf hat im September mit Hedwig Lehmann eine Frau ihren 105. Geburtstag gefeiert. Auch in Löbau gibt es eine 105-Jährige: Gertrud Senftleben. In der Stadt Görlitz führt ein Mann die Rangliste an: Kurt Schubert hat im Oktober seinen 103. Geburtstag gefeiert. (SZ/jl)

