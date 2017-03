Ähnlichkeiten mit dem Vorbild Ein 16-jähriges Talent aus Dresden findet in Altenberg seine sportliche Heimat – und wird im Biathlon deutscher Jugendmeister. Klingt komisch, ist es aber nicht.

Biathlon-Talent Christoph Noack in der Schießhalle in Altenberg. © Ronald Bonß

Er sieht nicht nur aus wie Johannes Thingnes Bö, der Dresdner möchte auch mal so erfolgreich werden.

Wenn bei deutschen Biathlon-Meisterschaften hinter dem Siegernamen ein Dresdner Verein auftaucht, wird man hellhörig. Dresden? Biathlon? Die Schneelage ist hier mehr als dürftig, einen richtigen Schießstand gibt es nicht. Zwar wurde vor Jahren mal vage über einen Showwettkampf am Elbufer nachgedacht, doch es blieb beim Gedankenspiel. Die SG Klotzsche überrascht trotzdem immer wieder mit guten Ergebnissen. Einen deutschen Jugendmeister brachte der kleine Verein aber noch nie hervor. Bis vor anderthalb Wochen, als Christoph Noack in Oberhof das Einzelrennen gewann.

In Dresden ist der 16-Jährige allerdings nur noch an den Sommer-Wochenenden. Seine neue Heimat ist Altenberg. In einem Gebäude des Bundesstützpunktes sitzt der Rotschopf unter einem gewaltigen Bild aus DDR-Zeiten, ein Porträt von Sportlern der SG Dynamo Zinnwald. Auf dem Schrank verstauben Pokale aus den 80er-Jahren. Es wirkt wie ein Gegensatz, doch der ist es gar nicht. Wilfried Bock, der ehemalige DDR-Cheftrainer, und Eberhard Rösch, Weltmeister und olympischer Medaillengewinner, wuseln durch das Haus, in dem Schießkeller, Fitness- und Krafträume untergebracht sind. Der inzwischen verstorbene Klaus Siebert, der Ricco Groß und Darja Domratschewa zu Biathlon-Stars formte, gab auch Noack noch Tipps. „Ich hätte mir nie vorstellen können, einmal mit solch bekannten Namen arbeiten zu können“, sagt der Teenager. Manchmal mache auch Michael Rösch bei den Einheiten mit, der Staffel-Olympiasieger von 2006 startet inzwischen für Belgien.

Bis vor zwei Jahren war Leistungssport überhaupt kein Thema im Leben des Christoph Noack. Im Klettern hatte er sich ausprobiert, im Kanu und Fußball. Mit zwölf kam er schließlich zum Biathlon – auf Empfehlung des Vaters. Der ist ein Arbeitskollege von Lutz Kaiser, dem Trainer bei der SG Klotzsche. „Es hat mir von Beginn an Spaß gemacht, obwohl ich anfangs mit dem Luftgewehr überhaupt nicht zurechtkam“, erinnert sich Noack.

Dafür klappte es mit den Skirollern besser. Trainiert hat er drei- bis viermal die Woche in einem Gewerbegebiet in Radebeul. Mit 14 wechselte er zum Nachwuchs-Bundesstützpunkt nach Altenberg. Ein gewaltiger Schritt – nicht nur sportlich. „Die Unabhängigkeit von den Eltern war die größte Umstellung“, erinnert er sich. Im Internat musste er seine Kleidung selber waschen, sich kümmern. Trainiert wurde fortan täglich. „Die Bedingungen hier sind schon andere als in Dresden“, vergleicht er. In der Sportoberschule in Altenberg geht Noack in die 10. Klasse, macht im Sommer seinen Abschluss. Die Bewerbung für eine Stelle in der Sportfördergruppe der Landespolizei läuft. „Wenn ich da keine Stelle bekommen sollte, wäre wohl Schluss mit Leistungssport“, sagt er. Bei einer normalen Ausbildung bliebe nicht genügend Zeit fürs Training. Es wäre ein jähes Ende, Noack aber kein Einzelfall.

Das Fernziel lautet jedoch Weltcup und Olympische Spiele. Seine Chancen, dorthin zu kommen, sieht er bei 50:50. Statistisch gesehen dürften sie schlechter stehen – trotz des Meistertitels. Den Deutschlandpokal, die höchste Wettkampfserie seiner Altersklasse, schließt er als Sechster des Gesamtklassements ab und als zweitbester Sachse. „Durch eine verschleppte Grippe musste ich bei zwei von zehn Stationen pausieren, bei zwei weiteren war ich dadurch schlecht“, sagt er.

Vielleicht spielt das eine Rolle, wenn die Trainer darüber entscheiden, welche Talente in den D/C-Kader berufen werden. Dabei zu sein, wäre schon toll, findet Noack. Dann bekäme er „zwei oder drei Lehrgänge bezahlt“ und hätte „bessere Chancen bei Sponsoren“. Noch klebt auf seinem weißen Kleinkalibergewehr nur der Schriftzug des Schaftherstellers. Wenn er seinem Vorbild nacheifern könnte, würde es ganz schnell gehen mit der Karriere. Der Norweger Johannes Thingnes Bö feierte mit 20 seinen ersten Weltcupsieg. „Mir imponiert, dass er sofort vorne dabei war“, sagt Christoph Noack. Eine Gemeinsamkeit haben sie schon mal: die Haarfarbe. Und auch sonst gibt es gewisse Ähnlichkeiten zum dreimaligen Weltmeister. Bö stammt aus Stryn, die Stadt brachte vor allem bekannte Fußballer hervor. Das ist in Dresden ähnlich – zumindest bisher.

