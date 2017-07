Äcker im Landkreis sind teuer Für landwirtschaftliche Flächen wird in der Region viel Geld verlangt. Die Böden gehören zu den teuersten in Sachsen.

Im vergangenen Jahr sind fast 1 100 Hektar mehr an Landwirtschaftsflächen in Sachsen verkauft worden als noch im Vorjahr. Das sind 17 Prozent mehr, wie das Statistische Landesamt in Kamenz jetzt mitteilte. Die Anzahl der Verkäufe blieb fast gleich. Die meisten Käufe betrafen Flächen zwischen 1 000 Quadratmetern und einem Hektar, also zehnmal so viel. Insgesamt hätten die Käufer im vergangenen Jahr 88,5 Millionen Euro ausgegeben. Am günstigsten waren Grund und Boden im Erzgebirgskreis – mit über 14 000 Euro pro Hektar war es in und um Leipzig, in Meißen und Nordsachsen am teuersten.

Das Elbtalgebiet Meißens ist geprägt durch Löß- und Sandlößlandschaften. Auf ihnen haben sich fruchtbare Böden entwickelt, wie beispielsweise Parabraunerde und Schwarzerde. Die Lößlehmböden sind aufgrund ihres hohen Wasserspeichervermögens und der mittleren Wasserdurchlässigkeit reich an Nährstoffen. Die sandigen Böden im Gebiet um Coswig und Radebeul sind dagegen sauer und nährstoffärmer.

Lößböden haben allerdings auch Nachteile. Sie sind anfällig für Erosionen und Verdichtungen. Das wird oft in der Lommatzscher Pflege zur Gefahr, wenn durch starke Regenfälle große Teile der Erde weggespült werden. Bei Lehmböden im Meißner Gebiet sollte man beachten, dass sich der Boden im Frühjahr nur sehr langsam erwärmt. Damit kann sich der Anfang der Wachstumsperiode verzögern. (SZ mit dpa)

