Äbtissin zurückgetreten Philippa Kraft steht erst seit fünf Jahren dem Kloster in Panschwitz-Kuckau vor. Jetzt legt sie ihr Amt nieder.

Philippa Kraft ist als Äbtissin des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau zurückgetreten. © Archivfoto: René Plaul

Am Montag hat Äbtissin Philippa Kraft der Gemeinschaft der Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern und den Mitarbeitern des Klosters in Panschwitz-Kuckau mitgeteilt, dass sie von ihrem Amt als 43. Äbtissin der Abtei „aus persönlichen Gründen“ zurücktritt. Der Verzicht auf das Amt wurde vor dem Kapitel der Schwestern und Generalabt Mauro-Giuseppe Lepori vorgetragen und vom Generalabt angenommen.

Für das kommende Jahr wurde vom Generalabt des Zisterzienserordens Schwester Gabriela Hesse als Administratorin der Abtei mit allen Rechten und Pflichten einer Äbtissin eingesetzt. Dieses eine Übergangsjahr soll dem Konvent Zeit geben, sich auf die neue Situation einzustellen und über seine Zukunft nachzudenken. Erst dann wird eine Neuwahl stattfinden, heißt es ausdrücklich.

Äbtissin Philippa Kraft wurde 1975 geboren. Sie trat 1994 in das Kloster St. Marienstern ein und legte 1996 dort ihre Profess ab. Im Kloster wirkte sie als Gastschwester und betreute unter anderem die Computertechnik. Am 9. August 2011 wurde sie zur Äbtissin gewählt und am 18. September 2011 benediziert. Sie löste Benedikta Waurick ab, die das Kloster mehr als 25 Jahre lang geführt hatte. Der Rücktritt einer noch jungen Äbtissin nach nur fünf Jahren Dienstzeit ist eher selten. (szo)

