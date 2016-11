Ä Ständchen please Vor fünf Jahren eröffnete Tom Pauls sein Theater in Pirna. Das wurde am Sonntag gefeiert – auf Sächsisch natürlich.

Wenn Tom Pauls ruft, dann kommen sie. Wenn eines seiner „Babys“ Geburtstag hat, erst recht. Vor einer erlesenen Gästeschau feierte der Kabarettist und Schauspieler am Sonntag das fünfte Jubiläum seines Tom-Pauls-Theaters am Pirnaer Markt. Am 11. November 2011 wurde es feierlich eröffnet – nach nicht wenigen Querelen und Streitigkeiten, die einige Narben in Pirnas Bürgerschaft hinterlassen hatten. Von diesem einstigen Unmut war am Sonntag allerdings nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil.

Das mag an der Hauptperson gelegen haben – Tom Pauls selbst. In einer Art One-Man-Show strapazierte er fast zwei Stunden lang die Lachmuskeln der Zuschauer. Unterstützt von knapp 20 Musikern und Autor Peter Ufer galoppierte er durchs Programm, trat mal als sächsische Kultfigur Ilse Bähnert, mal als Weiberheld August der Starke und auch als begnadeter Musiker mit dem Zwingertrio auf. Dass Pauls wandelbar ist, zeigte diese Geburtstagssause einmal mehr. In den vergangenen fünf Jahren hat er allein 25 Programme am Pirnaer Markt auf die Bühne gebracht. An die 150 000 Besucher hat er damit angelockt. „Das sind pro Jahr 30 000, die einen Parkplatz gesucht haben“, hakte Autor Peter Ufer, der Pauls einige Stücke geschrieben hat, ein. Und gab damit Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) einen deutlichen Wink mit dem Zaunpfahl.

Doch nicht nur der Chef selbst steht hier auf der Bühne. Der Vorhang geht auch für nationale und internationale Kollegen auf. Rund 250 verschiedene Künstler hat Pauls in das Theater geholt – in das Haus für die „sächsische Seele“, wie er selbst gern sagt. Darunter etliche bekannte Namen aus der Musik – wie Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, Gunther Emmerlich, Frank Schöbel oder Heinz Rudolf Kunze. Auch Politiker haben sich hier schon die Klinke in die Hand gegeben. Gregor Gysi (Die Linke) oder Satiriker Martin Sonneborn (Die Partei) gehören dazu. Auf der langen Liste, die Peter Ufer herunterrattert, tauchen auch Comedian Olaf Schubert, Jan Vogler oder Wolfgang Stumph auf. Es ist die Crème de la Crème, die nicht lange zu zögern scheint, wenn Pauls anfragt. Sebastian Krumbiegel ist dabei fast schon ein Dauergast. Er eröffnete schon mehrfach das Jahr im Tom-Pauls-Theater. „Wenn er da ist, komme ich nicht vor 4 Uhr morgens nach Hause“, plauderte Peter Ufer aus dem Nähkästchen. Der berühmte Absacker an der Bar dauert dann länger. Ufer freut sich bereits auf das Wiedersehen Anfang 2017. Dann hat sich Krumbiegel wieder angekündigt – um die Nacht zum Tag zu machen.

Zuschauer verlangen Geld zurück

Tom Pauls nutzte die Bühne aber auch, um herzlich Danke zu sagen. Vor allem an seine Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass das Haus funktioniert. Vom Ton- und Lichttechniker bis hin zum Kochteam in Ilses Kaffeestube. Den größten Dank richtete er allerdings an die Leute, die regelmäßig vor der Bühne sitzen: das Publikum. „Ohne Sie ist ein Theater nichts“, sagte Pauls. Dabei wäre der Start vor fünf Jahren beinahe schiefgegangen. Damals, im November 2011, stand die „Sächsische Weihnacht“ auf dem Spielplan. Zwei Monate lang sollte das Programm gespielt werden. Alles schien gut durchgeplant. Nur an eines schien der 57-Jährige nicht gedacht zu haben: In dem Stück wurden keine deutschen oder sächsischen Lieder gespielt, sondern viele englischsprachige Titel. „Dafür gab es vom Publikum richtig Ärger“, erinnert sich Peter Ufer, der vorher noch großzügig von einer Geld-zurück-Garantie gesprochen hat, sollte den Leuten das Stück nicht gefallen. „Einige haben tatsächlich ihr Geld zurückverlangt“, muss er heute etwas kleinlauter einräumen.

Gestrichen wurde die „Sächsische Weihnacht“ deshalb aber nicht. Sondern nur der Name geändert. Ein cleverer Schachzug. „Ä Tännchen please“ läuft seitdem in jeder Vorweihnachtszeit, und ist meist ausverkauft. „Die Sachsen können eben am Besten über ihren Dialekt lachen“, sagt der Meister dieser Mundart. Er hege und pflege diesen Dialekt. Auch im Alltag. „Viele Sachsen verschweigen leider ihren Dialekt“, bedauert er. Und macht prompt vor, wie es sich anhört. Pauls schiebt dafür den Unterkiefer ein ganzes Stück nach vorn, breit und weich kommen die Vokale nun aus seinem Mund. Bewusst zieht er die Wörter in die Länge, um ihnen noch mehr Raum und Klang zu geben. „Hybriden“ nennt Pauls die Menschen, die so leidenschaftlich Sächsisch sprechen. „Einige von ihnen findet man übrigens montags in Dresden“, platzt es aus ihm heraus. Und erntet dafür donnernden Applaus.

