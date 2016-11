Adventszauber am Ziegraer Gasthof Der Dorfclub hat zu einer romantischen Feier eingeladen.

Jens Lübeck spielt vor dem Saal des Gasthofs Weihnachtslieder. © DA

Offenes Feuer und der Duft von vier Sorten Glühwein und Bratwürsten – das macht den Adventszauber am Ziegraer Gasthof aus. Für Freitagabend hatte der Ziegraer Dorfclub zum 5. Mal eingeladen. Der Dorfclub, das sind zwölf Aktive um Barbara Schwabe, die das Leben in Ziegra ein bisschen ankurbeln wollen. Sie stehen am Grill und verkaufen selbst gemachte Schnapsfrüchte, Streichholzschachteln mit Ziegraer Motiven und getrocknete Äpfel. Barbara Schwabe zeigt eine Illustration aus einem Buch über Goethe: Eine feiernde Menschenmenge vor einem Haus, das unheimliche Ähnlichkeit mit dem Ziegraer Gasthaus hat. Sie zitiert eine Gedichtzeile: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. So fühlen wir uns.“

Im Laufe des Abends sind viele Dorfbewohner zum Adventszauber gekommen, um alte Bekannte zu treffen. Das ist es, was Barbara Schwabe und ihre Mitstreiter mit dem alten Gasthof vorhaben. „Er soll ein Mittelpunkt für das Dorf sein, für Menschen aller Altersstufen.“ Stück für Stück wird der Gasthof mit vielen Helfern und Denkmalmitteln in Schuss gebracht. In diesem Jahr war das Fachwerk auf der Westseite ausgebessert worden. Das Fachwerk auf der Ostseite wird freigelegt, es ist derzeit noch verkleidet. Fest beendet ist die Sanierung des ehemaligen Saals im Seitengebäude, zu dem eine Freitreppe hinaufführt. Im kommenden Jahr soll er beim Denkmaltag im September der Öffentlichkeit gezeigt werden. Er soll dann für Feiern zur Verfügung stehen, sagte Barbara Schwabe. „Die alten Tische haben wir eingelagert. Jetzt suchen wir noch alte Stühle, die dazu passen.“

