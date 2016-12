Adventspost von der Krankenstation Die fußlahmen Herrschaften von der Pyramide geben ein Lebenszeichen – und eine Entschuldigung ab.

Lisa Schielke vom Tourist-Info-Büro in Altenberg konnte die übergroße Postkarte kaum schleppen. Jesus, Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige von der Altenberger Pyramide schickten eine Nachricht an die Altenberger und ihre Gäste. Die hängt jetzt dort zum Nachlesen, wo die Herrschaften eigentlich stehen müssten – auf der leeren zweiten Etage.

Altenberg. Das Tourist-Info-Büro Altenberg hat am Donnerstag überraschend Post bekommen. Die Ansichtskarte war nicht nur übergroß, sondern trug auch seltsame Unterschriften: Jesus, Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige. Die Vermissten – sie müssten jetzt auf der Pyramide vorm Bahnhof drehen – meldeten sich aus dem Krankenstand. Kurz vorm Start in die Adventszeit waren sie umgeknickt und mussten mit heftigen Beschwerden eingeliefert werden. Diagnose: Fußfäule. Seither sind sie zur Kur in Neuhausen. Nun gibt’s neue Nachrichten: Die Behandlung zeigt Erfolge. Nächste Woche werden sie entlassen. Das Sextett bittet die Altenberger für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und ist bald wieder auf dem Posten. (SZ/ks)

