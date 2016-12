Adventskonzert für den Nikolausstiefel Die Steffen-Peschel-Band tritt am 10. Dezember in Weißwasser auf – Weihnachten live, launig und rockig.

So sah es aus, als die Steffen-Peschel-Band vor einem Jahr in Görlitz begeisterte. © Pawel Sosnowski

Weißwasser. Noch keine Idee für ein Geschenk zum Nikolaus? Und es soll nicht unbedingt was Süßes sein? Da hat die Sächsische Zeitung einen besonderen Tipp für Sie:

Fünf Musiker aus Reichenbach geben am nächsten Sonnabend, dem 10. Dezember, ein Adventskonzert in der Evangelischen Kirche Weißwasser. Es ist die Steffen-Peschel-Band, die nach einem von allen Besuchern begeistert aufgenommenem Konzert im vergangenen Jahr in Görlitz diesmal in die Glasmacherstadt kommt.

„Sind die Lichter angezündet“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ werden zu hören und bei Lust und Laune mitzusingen sein. Zudem darf es auch mal ein bisschen rockig zugehen, wie bei Chris Rea und seinem Song „Driving Home for Christmas“.

Karten für das Konzert „Swingende Weihnacht“ gibt es in Weißwasser im Reisebüro Holiday Land in der Berliner Straße (am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wochentags von 9 bis 18 Uhr) und in der evangelischen Kirche selbst (Sprechzeiten Dienstag 8 - 12 Uhr, Donnerstag 13 - 17 Uhr und Freitag 8 - 12 Uhr).

www.steffen-peschel.de

