Adventskalendergeld wird gut angelegt Der Lions Club Sebnitz beendet ihre Kalenderaktion. Im Burghotel gab es nun 21000 Euro für vier Kinderheime der Region.

Sebnitz. Es ist noch nicht ganz so lange her, als in einigen Familien die Türchen des Adventskalenders geöffnet wurden. Und vielleicht war auch einer des Lions Club Sebnitz mit darunter. Dieser verkauft seit Jahren die Adventskalender mit interessanten und wertvollen Preisen. Der Erlös geht jedes Jahr an einen anderen Verein, Organisation oder Projekt.

Aus dem Verkauf von 5419 Adventskalendern im vergangenen Jahr konnten nun im Burghotel Stolpen, dem Clublokal der Lions, insgesamt 21 000 Euro an die Vertreter von vier Kinderheimen aus der Region übergeben werden. Das AWO Kinder- und Jugendhaus Neustadt bekam einen Betrag von 5 250 Euro, die Kinder- und Jugendwohngemeinschaft Sebnitz unter Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Sebnitz erhielt die Summe von 5370 Euro. 4 890 Euro kommt dem „Haus der Kinder“ der Diakonie Pirna zugute. Das Kinderheim „Sonneninsel“ in Pirna unter Trägerschaft des ASB Königstein/Pirna kann sich über 5 490 Euro freuen. Die unterschiedlichen Beträge kommen zustande, da die Einrichtungen selbst Kalender verkauft hatten und ab 100 verkaufter Kalender nochmals ein Bonus von einem Euro je Kalender gegeben wurde, sagt Hans-Friedrich Jansen vom Lions Club. Erste Wünsche und Pläne zur Verwendung der Gelder wurden schon geäußert. Sie reichen von der Anschaffung einer Tischtennisplatte für draußen und eines Gerätehauses über den Bau und Betrieb eines Hochbeetes bis zur ersten gemeinsamen Ausfahrt aller Heimkinder einer Einrichtung. Auf jeden Fall soll jedes Kind einer Einrichtung von dem Erlös der Aktion profitieren.

„Die anwesenden Mitglieder von Lions Club und Lions-Hilfswerk Sebnitz sahen ausschließlich in leuchtende Augen. Dies bestätigte, dass die Entscheidung, dieses Jahr den 10. Adventskalender herauszugeben, richtig war“, sagt Hans-Friedrich Jansen. Allerdings müsse noch beschlossen werden, wofür der Erlös der Adventskalenderaktion 2017 bestimmt sein soll. Schließlich soll jeder Käufer aber auch jeder Sponsor eines Preises hinter der Erlösverwendung stehen. Und diese kommen aus dem Altkreis Sebnitz sowie Pirna und Königstein. Spätestens zur Mitgliederversammlung im März soll die Entscheidung fallen, denn dann geht es wieder los mit der Werbung von Sponsoren und Preisen. (SZ)

