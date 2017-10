Adventskalender mit Spendenaktion Der Radebeuler Lions Club möchte den Erlös an Kinder spenden, die es schwer haben.

Die Weinbergkirche Dresden-Pillnitz, gezeichnet von der Radebeulerin Friederike Curling-Aust, ziert das Titelbild. © Lions Club Radebeul

Es geht mal wieder schneller als gedacht: In weniger als zwei Monaten ist schon der erste Advent. Der Radebeuler Lions Club hat deshalb schon mit dem Verkauf seines Adventskalenders begonnen.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Sächsischen Weinstraße ist der Kunstkalender in DIN-A3-Format dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Weinbauverband Sachsen entstanden. Die Radebeuler Künstlerin Friederike Curling-Aust hat das Titelbild gestaltet. Es zeigt die Weinbergkirche Dresden-Pillnitz. Mit dem Kalender, der 15 Euro kostet, sollen soziale Projekte gefördert werden. „Der gesamte Gewinn aus dem Verkauf des Adventskunstkalenders kommt ohne Abzüge der Kinderarche Sachsen e.V., dem Dt. Kinderschutzbund e.V. sowie dem Wohnheim zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Radebeul zugute“, teilt Thomas Scharrer vom Lions Club mit.

Jeder der 1 000 Kalender ist zeitgleich eine Losnummer für eine große Tombola. Die Käufer haben die Chance auf einen von über 100 Gewinnen rund um das Thema Wein und Genuss. Der Kalender kann bei verschiedenen Vorverkaufsstellen erworben werben. Bestellungen sind auch möglich per Mail an info@lions-radebeul.de oder online unter www.lions-radebeul.de.

