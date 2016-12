Advent-Singen fürs Rettungsboot

So sieht die Seite aus, auf der die montäglich dank Pegida gesammelten Spenden veröffentlicht werden. © Screenshot SZ

Die einen kommen zum Singen und Spenden. Die anderen kommen zum Singen und Schimpfen. So gestaltet sich der vierte Advent in Dresdens barocker Mitte. Auf dem Schlossplatz feiert „Herz statt Hetze“ ein musikalisches Weihnachtsfest. Als klerikale Schallmauer zum Theaterplatz fungiert die Hofkirche. Denn vor der Semperoper zelebriert Pegida das dritte sogenannte Weihnachtssingen mit politischen Parolen. Dazu meldete der Förderverein 3 000 Stimmen an, teilte die Stadtverwaltung mit. Lutz Bachmann sei es untersagt worden, als Versammlungsleiter zu agieren.

Auch könne sich Pegida nicht auf dem gesamten Theaterplatz verteilen, denn die Semperoper erwartet am Sonntag selbst Gäste: „Am Nachmittag kommen viele Familien zu unserer ;Nussknacker‘-Vorstellung und die Besucher sollen ungestört ins Haus gelangen“, sagt Opern-Sprecherin Juliane Moschell. Damit sich die Ballett-Freunde nicht erst durch eine „Widerstand“ johlende Menge kämpfen müssten, garantiert die Polizei den sicheren Zugang zum Haus. Das sehe das Einsatzkonzept so vor, sagt Polizeisprecher Marko Laske, schweigt aber sonst zur Advents-Strategie seiner Kollegen.

Weil bei Pegida auch während der Weihnachtszeit nicht immer die hellsten Kerzen leuchten, kümmern sich privat organisierte Ordner am Sonntag um die Zugänge zum Zwinger und ganz besonders um das Tor der Sempergalerie. Denn im Zwinger gastiert der Verein Dresden.Respekt mit seinem eigenen Adventssingen. Das bürgerliche Bündnis bietet gleich ganz großes Kino: Neben der Bühne für die Interpreten, Chöre und Redner gibt es für Textschwache noch eine Leinwand mit Liedgut-Nachhilfe. Dresden.Respekt meldete ebenfalls 3 000 Besucher an.

Zwischen den Absperrungen bestehend aus Gittern, Polizeiwagen und lebenden Beamten feiert es sich wahrscheinlich am entspanntesten auf dem Schlossplatz, wo sich der Verein „Cooking Action“ um die kulinarischen Genüsse kümmert und verschiedene Musikanten auf der Bühne nicht mit Krampf auf Besinnlichkeit machen, die angesichts der vielen Sicherheitsmaßnahmen und konkurrierenden Dezibel-Werte von drei Bühnen wohl nur schwerlich aufkommt.

Michal Tomasziewski von der Banda Comunale sei sich noch nicht sicher, ob am Sonntag auch die Streicher der Dresdner Formation auf die Bühne kommen, weil es für die Instrumente draußen eigentlich schon zu kalt sei. Wobei die Wettervorhersage wenig Winterliches verheißt, sondern Regen. Doch trotz aller äußeren Widrigkeiten will die Kapelle am Sonntag auftreten, nachdem sie am Samstag offiziell mit dem Preis „Deutschland - Land der Ideen“ geehrt wird und dies am Abend mit einem Konzert in der Groovestation feiert.

Auf dem Schlossplatz rechnen die Veranstalter mit rund 1 000 Besuchern. Gleich nebenan in der Chiaverigasse gibt es von der Initiative Nope ebenfalls eine angemeldete Versammlung, die von 40 Teilnehmern ausgeht. Doch obwohl zahlenmäßig ziemlich klein im Vergleich mit den anderen Veranstaltern, sprechen die Auflagen eine deutliche Sprache: keine Megafone, keine Trommeln, Pfeifen oder Klingeln, kein provozierender Krach gegen singende Pegidisten. Die sich den Theaterplatz wiederum mit einer weiteren Versammlung teilen: Ein Privatmann möchte dort 150 Teilnehmer um sich scharen und offenbar Einstimmen in den Gesang von Bachmann und Däbritz, denn Auflagen gibt es keine für die kleine Gruppe.

Das musikalisch prominenteste Programm findet sich im Zwinger. Dort mobilisierte die Cellex-Stiftung von Professor Gerhard Ehninger unter anderem die stimmstarken Sachsen Gunther Emmerlich und Sebastian Krummbiegel. 90 Minuten dauert das eng getaktete Singen, denn neben den vielen Chören melden sich auch noch etliche Redner zu Wort, darunter Dresdens OB Dirk Hilbert und Staatsministerin Brunhild Kurth.

Im Zwinger kommen die Gäste zum Singen und Spenden für die Seenotretter von Mission Lifeline, auf dem Schlossplatz kommen die Besucher ebenfalls zum Singen und Spenden für ein Rettungsschiff aus Sachsen – und auf dem Theaterplatz? Abhängig von der Anzahl der jeweils versammelten Pegidisten spenden Unterstützer der Initiative „Prokopfgeldspende“ ihr Geld auch an karitative Organisationen und setzen auf ihre Art ein Zeichen gegen Fremdenhass.

Der Dresdner Ingenieur Martin Barth startete vor knapp einem Monat auf Facebook seine Initiative unter besagtem Hashtag #Prokopfgeldspende und gab 5 Cent pro Montags-Mittläufer. Sieben Tage später beteiligten sich bereits zehn Kopfgeldjäger, die Gesamtspende kletterte auf 609 Euro (27,5 Cent/Pegidist) und vor zwei Wochen kamen sogar 1 080 Euro zusammen, was einer Quote von 60 Cent entspricht – damals drehten 1 800 Pegidisten ihre Runde .

Passend zum barocken Adventsshowdown steht jetzt die Homepage für weitere Spender bereit, zu der jeder ohne Anmeldung seine Quittungen samt Demo-Datum senden kann. Barth und seine Ingenieurs-Kollegin Dörte Drechsler hoffen nun auf ein gutes Ergebnis für den stimmungsvollen Jahresausklang. Das Spendengeld könnte dann so einige Misstöne in der Stadt zumindest kompensieren.

