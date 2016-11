Advent in der Töpferei Die Töpferei Holland und das Blumenhaus Wünsche laden am Wochenende zu einer weihnachtlichen Ausstellung ein.

Natürlich kann auch Töpferware gekauft werden. © Matthias Schumann

Der erste Advent ist im Elstraer Kalender längst untrennbar mit der Töpferei Holland verknüpft. Kein Wunder: Seit über zwanzig Jahren laden Hollands am ersten Adventswochenende gemeinsam mit dem ortsansässigen Blumenhaus Wünsche zu einer kleinen, aber feinen Weihnachtsausstellung ein.

Bei der können die Besucher nicht nur dekorative Weihnachtskeramik wie Glocken, Christbaumschmuck, Leuchter und Adventskränze in unterschiedlichsten Formen und Farben bewundern, sondern auch stimmungsvolle weihnachtliche Floristik.

Und weil auf dem Topfboden, wo die Ausstellung zu sehen ist, recht kühle Temperaturen herrschen, können sich Besucher anschließend in der kuschlig warmen Werkstatt bei Stollenverkostung, Glühwein, Tee und Kaffee aufwärmen.

Auch einen Stand am Dresdner Schloss

Mit der kleinen Ausstellung wollen die Organisatoren Inspirationen für ein gemütliches Heim in der Weihnachts- und Winterzeit vermitteln. „Es gibt jede Menge Zubehör und Anregungen fürs selber basteln, man kann aber auch fertige Dekoration kaufen“, erklärt Töpfermeister Hans Holland. Und natürlich findet man an beiden Tagen auch viele Geschenkideen.

Die Töpferei ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Unsere Ausstellung soll eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit sein“, so der Elstraer. Familie Holland investiert jede Menge Zeit und Kraft in die Vorbereitung. Dabei haben sie gerade in der Vorweihnachtszeit mehr als genug zu tun. Nicht nur im heimischen Betrieb, sondern auch auf diversen Märkten. Seit Mittwoch verkaufen die Elstraer auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt im Dresdner Stallhof. Am heutigen Donnerstag öffnet ihr Stand auf dem kleinen romantischen Weihnachtsmarkt am Dresdner Schloss. Dennoch organisieren sie auch noch die Ausstellung in Elstra. Zur Freude der Besucher.

