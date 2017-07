Adrenalinschub für Großschönau Beim Grußschinner Schissn haben die Gäste eine große Auswahl an Fahrgeschäften. Aber nicht nur das.

Jasmin Kirrbach hat beim „Breakdance“ einen Riesenspaß. © Thomas Eichler

Eine Runde mit dem „Breakdance“? Jasmin Kirrbach hat sich getraut – und hatte offenbar einen Riesenspaß bei der rasanten Fahrt. Beim Grußschinner Schissn am Wochenende konnten die Gäste bei zahlreichen Fahrgeschäften für einen kleinen Adrenalin-Schubin die Gondeln steigen. Der Händlermarkt, Böllerschüsse, die Vereine der Gemeinde, Tanzmusik mit „Olaf“, Disco und Konzert mit der Musikschule Fröhlich – das alles gehörte am Wochenende zu dem Jahrmarkt in Großschönau dazu. Zum zweiten Mal fand dieses Jahr, am Sonnabend, auch das Weberschiffchenrennen statt, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr. Vorbei ist das Grußschinner Schissn aber noch nicht. Am Montag ist Familientag. Für Kinder gelten traditionell reduzierte Fahrpreise. (SZ)

