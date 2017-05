Adipositaszentrum hilft beim Abnehmen

Falsche Ernährung, Bewegungsmangel und Stoffwechselkrankheiten – das sind die häufigsten Ursachen für Fettleibigkeit. Das Adipositaszentrum der Weißeritztal-Kliniken in Freital hilft Übergewichtigen ab einem Body-Mass-Index von 35 beim Abnehmen. Wie, das erfahren Interessierte am 11. Mai in Pirna. Ab 17.30 Uhr stellt sich das Zentrum im Klinikum Pirna vor. Dabei geht es rund um das Thema Übergewicht und die damit verbundenen Krankheiten. Für Betroffene gibt es außerdem ausführliche Informationen, wie sie mithilfe des Teams des Adipositaszentrums gezielt gegen die Pfunde vorgehen können. Das ambulant-stationäre Adipositaszentrum ist eine von vier stationären Einrichtungen zur Behandlung von Übergewicht im Freistaat Sachsen. Patienten aller Krankenkassen haben die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen. Zusätzlich besteht eine Vereinbarung mit den Krankenkassen AOK Plus, IKK classic sowie dem Landesverband der Betriebskrankenkassen für eine komplexe Betreuung der Betroffenen.

Das Behandlungsspektrum reicht von der konservativen Behandlung mittels Ernährungsumstellung, Sport und Verhaltenstherapie bis hin zu chirurgischen Strategien zur Behandlung extrem Übergewichtiger über die sogenannte Magenverkleinerung. (SZ)

