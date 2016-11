Adieu Wasservorhang Willkommen Designausstellung. Der Kreis setzt seine Kooperation mit der Breslauer Kunstakademie fort. Im kommenden Jahr zum Vorteil von Königshain.

Der Wasservorhang an der Altstadtbrücke gefiel vielen. Vielleicht finden sich ja in der Zukunft Nachahmer, die bei geringeren Kosten eine ähnlich beeindruckende Installation an der Brücke gestalten. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Der Wasservorhang an der Altstadtbrücke – Hunderte Leser fanden diese Ansicht auf der SZ-Facebook-Seite so schön, dass sie den Button „Gefällt mir“ gedrückt haben. Seit Ende Oktober müssen alle Görlitzer und ihre Gäste ohne das Kunstwerk „Morgana“ des Dresdner Künstlers Arend Zwicker auskommen, das in Görlitz den Höhepunkt des Kunstprojektes „Woda jest“ bildete, das der Kreis mit der Kunstakademie und dem Ennepe-Ruhr-Kreis für das Kulturhauptstadtjahr Breslau verwirklichte.

Nach über einem Jahr hörte der Kunstregen aus Tausenden feinen Wasserdüsen auf zu plätschern. So war es auch vereinbart gewesen mit den Görlitzer Stadtwerken, die das Vorhaben mit Wasser versorgten. Zwar hatte Joachim Mühle vom Kreis auf eine Fortsetzung gehofft, doch die Stadtwerke konnten die Installation nicht weiterbetreiben. Hohe Wartungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten gaben den Ausschlag, den „Wasservorhang“ vom Geländer der Brücke nun abzubauen, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner.

Doch führt das nicht zum Abbruch der Zusammenarbeit, die der Landkreis mit der Breslauer Kunstakademie pflegt. In dieser Woche machten die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen. So wird die Kunstakademie ab Mai kommenden Jahres für zwei Monate eine große Designausstellung ins Schloss Königshain bringen. Sie trägt den Titel „3 d – der, die, das“. Über 90 Gegenstände sind zu sehen, die Mitarbeiter und Studenten von den Lehrstühlen Innenarchitektur, Design, Szenographie, Keramik, Glas und Medienkunst entwickelt haben. Die Palette reicht von Fahrrädern bis Spielzeug, von Glasmalerei bis Lampen. Größere Objekte wie Yachten oder andere Möbel werden auf Bannern vorgestellt. Mit einer ähnlichen, wenn auch größeren Schau stellte sich die Kunstakademie 2015 in Liberec vor. Urszula Smaza-Gralak, Dekanin für Innenarchitektur und Design an der Kunstakademie, kündigte an, dass die Schau Gegenstände vorstelle, die unmittelbar das Leben der Menschen verschönern, erleichtern oder beeinflussen.

Begleitet wird die Ausstellung von Workshops und einem abschließenden Seminar zum Thema Kreativwirtschaft in der Grenzregion. Der Kreis hofft, dass sich über den künstlerischen Austausch auch wirtschaftliche Kooperationen ergeben. Deswegen ist auch das Internationale Keramikzentrum Boleslawiec mit im Boot, das die Zusammenarbeit mit Keramikern in der Oberlausitz anstrebt. Als dauerhafte Erinnerung an diese Schau könnte ein großer Brennofen in Könisgahin verbleiben.

zur Startseite