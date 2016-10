Adieu, Schulhof-Tristesse Der Nordhof an der Diesterweg-Grundschule Pirna kann jetzt weiter saniert werden. Gesperrt bleibt er aber noch Monate.

Ein bissel Unkraut, ein bissel Schotter, sonst nix: Seit Mai ist der Schulhof auf der Nordseite der Diesterweg-Grundschule in Copitz verwaist. Die weitere Sanierung des Areals scheiterte bislang daran, dass es noch keine Fördermittelzusage gab. Doch nun sollen die Arbeiten in Kürze weitergehen. © Kristin Richter

Was lange gärt, wird endlich Wut: Im Frühsommer riss vielen Eltern, deren Kinder in der Diesterweg-Grundschule in Copitz lernen, der Geduldsfaden. Öffentlich äußerten sie ihren Unmut, letztendlich protestierten sie lautstark vor dem Stadtrat. Es sei eine Sauerei, skandierten sie, so etwas könne man nicht länger hinnehmen.

Der Grund für das kollektive Ungemach: Die schleppenden Bauarbeiten im Außengelände der Bildungsstätte. Seit Wochen schon durften damals weder Kinder noch Lehrer und Erzieher den Schulhof auf der Nordseite betreten. Inzwischen dauert dieser Zustand schon Monate an. Bauleute hatten zu Beginn dieses Jahres in einem ersten Bauabschnitt den Sockel der Schule gegen Nässe abgedichtet, einen neuen Fettabscheider für die Küche eingebaut, den Brandschutz verbessert, und die Sanierung der Elektroanlagen vorbereitet. Im April war alles geschafft, die Bauleute zogen sich zurück. Seither blieb der Schulhof verwaist, auf dem Areal fanden sich etwas Unkraut, etwas Schotter und viel Nichts. Doch die trostlosen Zeiten sollen jetzt vorüber sein.

Nach Auskunft des Rathauses gehen die Bauarbeiten am Außengelände in Kürze weiter. Dank inzwischen zugesagter Fördermittel kann Pirna die Sanierung fortsetzen. Die Aufträge hatte Pirna schon vor einiger Zeit ausgeschrieben, der Pirnaer Bauausschuss will auf seiner Sitzung am 27. Oktober den Zuschlag an eine Dresdner Firma vergeben. Sie hatte das günstigste Angebot abgegeben. In dem zweiten Teilabschnitt werden die Handwerker große Flächen des Pausenhofes sowie den Hort- und Wirtschaftshof und die Feuerwehrzufahrten neu pflastern. Zudem werden Fertigteilgaragen als Lagergebäude für den Hausmeister sowie für Sport- und Spielgeräte errichtet. Ferner entstehen für den Sportunterricht eine neue Laufbahn sowie eine Sprunggrube. Zum Schluss wird das Gelände neu eingezäunt. Darauf mussten Schüler, Lehrer und Erzieher lange warten.

Mitte November geht es los

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Handwerker sofort im Mai im Anschluss an die im April abgeschlossenen Arbeiten weiterbauen. Allerdings lag der Stadt zu diesem Zeitpunkt noch keine Fördermittelzusage der Sächsischen Aufbaubank vor. Aufgrund dessen entschied die Stadtverwaltung, die Außenanlagen mit Geld aus dem städtischen Haushalt fertigzustellen – die für das Bauvorhaben notwendigen Eigenmittel entsprachen in etwa der Bausumme. Nur aufgrund dieser Entscheidung sind die Sanierungsarbeiten für das Außengelände soweit gediehen, dass nun die Aufträge dafür vergeben werden können. Nach dem derzeitigen Zeitplan wollen die Fachleute am 14. November damit beginnen, den Nordhof weiter umzugestalten. Dennoch bleibt das Areal noch für Monate gesperrt. Die Arbeiten sollen erst Mitte Mai 2017 abgeschlossen sein. Bis dahin werden auch noch andere Dinge erledigt.

Im Zuge dieses zweiten Teilabschnittes wollen Handwerker das Schulhaus auch im Innern weiter modernisieren – hauptsächlich Speiseraum und Küche. Vorgesehen ist, diese Bereiche mit neuer Technik auszustatten und sie so modernen Standards anzupassen. Zudem soll durch Umbauten erreicht werden, dass es vor allem im Speisesaal künftig leiser zugeht. Schüler, Lehrer und Horterzieher hatten in den zurückliegenden Wochen häufig darüber geklagt, dass es dem recht offenen Raum sehr laut ist, weil es unerträglich schallt. Fachplaner bereiten derzeit die Unterlagen für diese Arbeiten vor, damit der Umbau in Kürze ausgeschrieben werden kann. Die Sanierung selbst wird nach Angaben des Rathauses erst im kommenden Jahr starten. Und selbst damit ist noch nicht alles erledigt.

Auch in den Folgejahren sind noch einige Arbeiten in und an der Bildungsstätte geplant – und zwar kleckerweise. Weil es Pirna nicht gelang, mit der gesamten Schulsanierung in ein Förderprogramm zu rutschen, wird das Gebäude scheibchenweise hergerichtet und jedes Mal geschaut, aus welchem Topf es für das jeweilige Projekt Zuschüsse gibt. Nach einem Beschluss des Stadtrates vom vergangenen Jahr sollen von 2015 bis 2021 knapp 3,4 Millionen Euro in die Rekonstruktion der Diesterweg-Grundschule fließen. Der aktuell anstehende Bauabschnitt kostet rund 620 000 Euro und wird zu 40 Prozent gefördert – der Zuschuss liegt bei etwa 225 000 Euro.

