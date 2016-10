Adieu, schöner bunter Garten? Michaela Hanisch liebt den Herbst. Und gärtnert sogar jetzt, wenn’s kühler wird.

Wie schnell sich das Bild doch ändern kann. Noch Ende letzter Woche schickte Michaela Hanisch dieses und schöne andere Bilder aus ihrem Garten. © Michaela Hanisch

Gerade sind Herbstferien. Michaela Hanisch bleibt in Bischofswerda. „Wozu weit wegfahren, wenn das grüne Paradies förmlich vor der Haustür wartet“, schreibt sie der Redaktion in einer netten Mail und schickte Bilder dazu, aufgenommen in ihrem Garten in der Sparte „An der Eiche“ in Bischofswerda. Michaela Hanisch findet die Herbstfarben immer wieder faszinierend. Unter buntem Baumlaub blühen bei ihr Zinien, Dahlien, Begonien und Buntnesseln. Auf den bunten Blumen flattern und landen wunderschöne Schmetterlinge und dicke Hummeln, durch die Luft schwirren Libellen und dazu quaken die Frösche. Jetzt, da es schmuddeliger wird, verziehen sich die Tierchen allmählich. Michaela Hanisch bleibt ihrem Garten dennoch treu: Gärtnern mache auch bei kühlem Wetter Spaß, schreibt sie. (SZ)

