ADHS-Patienten tricksen ihren Kopf aus Das Gehirn kann Konzentration erlernen. Hilfe für Kinder, die als Zappel-Philipp abgestempelt sind.

Vielleicht muss der junge Patient zu Hause diskutieren, ob er Computer spielen darf. Bei Annet Bluschke darf er es. Die Forscherin und ihre Kollegen suchen nach einem neuen Weg, um Menschen mit ADHS zu helfen. © Sven Ellger

Der Junge wird zum Zauberer. Gebannt schaut er auf das kleine Männlein vor sich. Immer schneller bewegt es sich über den Computerbildschirm. Der Junge steuert es. Nicht mit einer Tastatur oder einem Joystick. Ganz einfach durch die Kraft seiner Gedanken. Oder besser gesagt, seiner Hirnströme. An seinem Kopf hat die Ärztin Annet Bluschke dafür Elektroden aufgeklebt. Die tun nicht weh. Die kleinen Plättchen messen die Aktivität der Teile seines Gehirns, die für die Konzentration wichtig sind. Damit hat der junge Patient nämlich Probleme. Er hat ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Wegen der darf er jetzt hochoffiziell Computer spielen – und hilft damit anderen ADHS-Patienten.

Seit zweieinhalb Jahren forscht das Team um Annet Bluschke, Veit Rößner und Christian Beste von der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden an einer neuen Therapie für Menschen mit ADHS. Im Mittelpunkt stehen die Hirnareale, die die Konzentration steuern. Bei ADHS funktioniert genau dieser Bereich nicht optimal. Die Patienten können sich nur schwer auf eine Sache konzentrieren, werden schnell abgelenkt. Gerade für Kinder und Jugendliche in der Schule ist das ein großes Dilemma. Viele werden als Zappelphilipp und Störenfried abgestempelt. Jetzt veröffentlichten die Wissenschaftler ihre ersten Ergebnisse. Die belegen: Das Gehirn mag Computerspiele und ist lernfähig.

Neurofeedback heißt der Therapieansatz. Er steht für die direkt sichtbare Rückmeldung der eigenen Gehirnaktivität auf dem Computerbildschirm. Ob Autos oder kleine Trickfiguren, die jungen Teilnehmer an der Studie bewegen all diese Dinge nur durch ihr Gehirn. „Dadurch, dass sie ihre Gedanken auf diese eine Sache kanalisieren, steigt die Aktivität in dem für die Konzentration zuständigen Hirnbereich“, erklärt die Wissenschaftlerin. Der Computer wandelt diese in eine Bewegung des Autos um. Spielerisch lernen die Kinder so, auf ihre eigenen Gedanken zu achten und sich selbst zu kontrollieren.

19 Kinder nahmen an der Studie teil. Acht Wochen lang kamen sie zweimal wöchentlich zu einer Neurofeedback-Sitzung. Am Ende des Untersuchungszeitraums fand noch einmal ein gemeinsamer Test mit Kindern statt, die nicht Teil der Studie waren. Es zeigte sich deutlich, dass sich die kleinen Patienten nach dem Neurofeedback besser im Griff hatten als die Vergleichsgruppe. Die Dresdner Forscher konnten beweisen, dass sich durch die Therapie bestimmte Hirnbereiche verändert haben. Das für ADHS-Patienten typische impulsive Verhalten wurde weniger. „Neurofeedback wirkt damit nicht nur oberflächlich“, fügt Annet Bluschke hinzu. Die ADHS-Patienten haben gelernt, sich besser zu steuern.

Das könnte in Zukunft die Behandlung revolutionieren. Momentan werden bei diagnostizierter ADHS vor allem Medikamente eingesetzt. Sie regulieren Botenstoffe im Hirn so, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt. Doch immer wieder sehen gerade Eltern diese Dauergabe von Tabletten an ihre Kinder problematisch. Hier könnte das Dresdner Projekt helfen. „Wir wollen nun herausfinden, ob mit einer parallelen Neurofeedback-Therapie die Medikamentengabe verändert werden kann“, sagt die Ärztin. Als nächster Schritt soll dafür erst einmal erforscht werden, ob die positiven Veränderungen im Gehirn auch sechs Monate nach der Therapie noch vorhanden sind.

In einigen Jahren könnte sich die Behandlungsmethode des Neurofeedbacks für ADHS-Patienten durchaus etablieren. Einzige Hürde dafür ist laut Annet Bluschke die Anschaffung der dafür notwendigen Technik. Dafür müssten Therapeuten erst einmal viel Geld investieren. Lohnen würde es sich für die Betroffenen aber.

