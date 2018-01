Adebar ist wieder da Alle Vögel sind schon weg ... Mit einer Ausnahme. In Adelsdorf hat ein Storch jetzt einen Horst bezogen.

Ein unberingter Vorbote der Störche in Adelsdorf lässt vermuten, dass im Februar weitere eintreffen werden. Denn für Skassa, Skäßchen oder Strauch besteht die Erwartung von zeitigen Ankünften der Adebare. © Horst Köppler

Adelsdorf. Adebar ist schon wieder da. Wie Horst Köppler der SZ mitteilt, ist am Dienstag ein Storch auf dem Adelsdorfer Nest gelandet. Bisher war in der Region kein Wintergast gesehen worden, was andere Jahre durchaus schon vorgekommen sei. Dieser Storch habe zumindest am Standort übernachtet und wirtschafte kräftig am Nest herum. „Es wird sich zeigen, ob er da bleibt oder weiterzieht“, sagt Horst Köppler.

Dieser unerwartete Vorbote des Frühlings sollte ein Alarmzeichen sein, so der Vögelfreund weiter, den von Sturm umgeworfenen Mast mit seiner Nistplattform in Strauch schnellstmöglich durch einen neuen zu ersetzen. Denn der Standort Strauch sei bereits seit vielen Jahren immer erfolgreich besetzt gewesen. „Zudem wird hier auch ein Frühankommer erwartet, der im Vorjahr erfolgreich in Strauch gebrütet hat“, sagt Horst Köppler. (SZ)

