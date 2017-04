Adebar ist wieder da Das Nest neben der Schule in Reinholdshain ist das höchstgelegene in der Weißeritzregion. Da müssen die Tiere mit Kälte klarkommen.

Vielleicht hätten die beiden Störche in Reinholdshain noch ein paar Tage warten sollen auf besseres Frühlingswetter. Am Dienstag harrte ein Storch in luftiger Höhe im Regen aus, während der andere auf der Wiese Mäuse suchte. © Egbert Kamprath

Die Störche auf dem Nest in Reinholdshain sind zurück. Vor einer Woche wurde der erste Adebar gesichtet. Seit zwei Tagen hat er Gesellschaft bekommen. Aber das Frühlingswetter im Osterzgebirge ist nicht sehr freundlich zu den Tieren. Doch darauf müssen sie sich in Reinholdshain einstellen. Es ist das höchstgelegene Storchennest in der Weißeritzregion. Andere Nester in Dippoldiswalde oder Höckendorf sind vor Jahren kurzzeitig besiedelt, dann wieder aufgegeben worden. Fachleute staunen immer wieder, dass die Tiere in dieser Höhenlage doch Junge großziehen. Das klappt aber nicht jedes Jahr. Vergangenes Jahr gab es zwei Jungstörche, in früheren Jahren blieb das Nest kinderlos. Die Reinholdshainer dürfen gespannt sein, was 2017 für ein Storchenjahr wird. Auch in Possendorf ist das Storchenpaar zurückgekehrt. Am Sonnabend wurde das erste Tier gesichtet. Seit Montag sind sie zu zweit. (SZ/fh)

