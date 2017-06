Adebar im Glück Die Störche in Possendorf und Wilsdruff haben Nachwuchs. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Küken groß werden.

Possi im Glück: Die Störche im Bannewitzer Ortsteil Possendorf haben zweifachen Nachwuchs.

Auch in Wilsdruff klappern die Adebare im Kreis der Familie. Beide Horste sind nach der Pleite vom Vorjahr endlich wieder belebt.

Es klappert auf dem alten Schornstein des ehemaligen Heizhauses am Wilsdruffer Bahnhof. Ein Storchenpaar mit zwei Jungen verbringt hier den Sommer. Viele Wilsdruffer verfolgen dieses Jahr wieder, was sich in dem Nest tut. Frank Grunze, Geschäftsführer eines Bauunternehmens, bekam die Vögel diese Woche auf dem Weg zur Arbeit vor die Linse. Ein Küken konnte er zunächst entdecken und mit einem Elterntier fotografieren. Einige Stunden später guckte ein zweites Küken über den Rand des Horstes.

Das berichtet auch Fritz Lettau, der in der Nähe wohnt und die Vögel gerne beobachtet. „Insgesamt waren es zunächst drei Junge. Aber eines lag am 28. Mai tot am Fuße des Schornsteins“, erzählt Lettau. Er drückt nun beide Daumen, dass die anderen zwei Jungstörche durchkommen und am Ende des Sommers nach Afrika fliegen. „Hoffentlich schaffen sie es dieses Mal“, sagt Lettau.

Knappes Futterangebot

Die Nervosität der Wilsdruffer ist verständlich. Denn die beiden Storcheneltern waren mit ihrer Brut bisher vom Pech verfolgt. Seit 2011 nisten sie am ehemaligen Bahnhofsgelände, jedes Jahr schlüpfen hier zwei bis drei Junge. Doch nur 2014 überlebte der Nachwuchs, ein Junges wurde damals erfolgreich großgezogen. Warum die Adebare kein Kinderglück haben, ist nicht bekannt. Naturfreund Fritz Lettau vermutet, dass die Landschaft nicht so richtig storchenfreundlich ist. „Die Tiere brauchen Wiesenflächen und Feuchtgebiete, wo sie sich ihre Nahrung suchen können. Wir haben doch hier nur riesige Felder, da finden die wenig“, sagt er. Dennoch kommen sie verlässlich jedes Jahr Anfang April nach Wilsdruff.

Auch die Possendorfer Störche können sich nach der Pleite vom Vorjahr diesmal wieder über Nachwuchs freuen. Gleich zwei Jungvögel schauten in den letzten Tagen neugierig aus ihrem Nest, das sich auf dem alten Schornstein neben der Possendorfer Grundschule befindet. Seit 1997 brüten dort die Adebare. 2016 hatten sie jedoch kein Glück. Wie Naturschützer damals beobachteten, habe das Männchen hier lange Zeit allein im Nest gestanden. Erst später fand sich eine Dame, die sich zu ihm gesellte – vermutlich zu spät. Da hatten alle anderen Störche schon gebrütet. Anwohner sollen auch Kämpfe zwischen den Störchen beobachtet haben.

Dieses Jahr ist das Zeitmanagement der Possendorfer Störche besser. Seit dem 1. April ist Possi – wie der Storch von den Possendorfern gern genannt wird – wieder da, seine Partnerin folgte zwei Tage darauf. Die beiden scheinen sich zu verstehen und in dem Bannewitzer Ortsteil wohlzufühlen. Nun klappert es endlich wieder fröhlich auf dem Horst. Darüber ist man auch im Possendorfer Rathaus glücklich. Der Bannewitzer Verwaltungssitz befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem prominent besetzten Schornstein. Die Ankunft der Zugvögel und vor allem ihre Küken stehen unter genauster Beobachtung. Erst vor ein paar Tagen soll ein Junges erstmals den Kopf aus dem Nest gesteckt haben, wie man aus dem Fenster des Possendorfer Rathauses sah.

Ob die Eltern ihre Küken dieses Jahr satt bekommen, wird sich aber erst noch zeigen. Die Aussichten für den Nachwuchs, der etwa zwei bis drei Wochen alt sein dürfte, sind zumindest nicht allzu schlecht. „Das Wetter war bisher eher günstig“, sagt Bernhard Hachmöller, Leiter der Naturschutzbehörde im Landkreis. Sollte allerdings die Trockenheit anhalten, könnte sich die Nahrungssituation deutlich verschlechtern. Der Grund: „Die wenigen Grünlandflächen und Feuchtgebiete in der Umgebung der Horste trocknen zunehmend aus und bieten kaum noch Nahrung für die Störche“, erklärt er.

Nur dem Horst treu

Zumindest scheint es um die Überlebenschancen der jungen Störche in Possendorf generell besser gestellt zu sein als in Wilsdruff. In Possendorf sei es für die Elterntiere normalerweise etwas einfacher, geeignete Nahrung für ihren Nachwuchs zu finden. Die kleinen Adebare in Wilsdruff haben es da schwerer. „Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung führt dazu, dass das Nahrungsangebot vor allem in der Wilsdruffer Umgebung für die Aufzucht der Jungstörche oft unzureichend ist“, schildert Bernhard Hachmöller die Situation für die Störche vor Ort.

Warum die Wilsdruffer Störche ihren Standort trotz aller Missgeschicke nicht wechseln, ist unklar. Einmal einen Horst gebaut, ziehen sie jedes Jahr aufs Neue wieder in diesen zurück und bauen weiter, sodass die Brutstätte über die Jahre immer höher wird. Ihrem Horst bleiben Weißstörche, die mehr als 30 Jahre alt werden können, also in der Regel treu – ihrem Partner aber nicht unbedingt.

