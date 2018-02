ADAC lobt Blitzer an der Bergstraße Die Tempomessung an der Stelle mache die Luft in der Stadt besser. Andere Projekte erreichten das Gegenteil.

Die Tempoüberwachung auf der Bergstraße stadtauswärts sieht der ADAC positiv. © dpa

Den Plänen der Stadt für eine bessere Luftqualität stimmt der Allgemeine Automobilclub Deutschlands (ADAC) zu, sieht aber durchaus Optimierungsbedarf. Positiv sei die Vernetzung mehrerer Verkehrsträger. So ist die Weiterentwicklung von Park-&-Ride gut geeignet, um den in die Stadt strömenden Verkehr am Stadtrand in öffentliche Verkehrsmittel umzulenken. Gekoppelt mit aktuellen Informationen über Auslastungsgrad und Verkehrszustand könne damit das Autoaufkommen reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Automobilclubs. Auch die Tempoüberwachung auf der Bergstraße stadtauswärts sieht der ADAC positiv. Dagegen sei die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf Teilen der Bautzener Straße nicht zielführend. „Häufige Geschwindigkeitswechsel erzeugen zusätzliche Brems- und Beschleunigungsvorgänge und belasten damit die Luftqualität“, heißt es.

Korrekturbedarf sieht der Club vor allem in der Immissionsprognose. Darin würden sinkende Zulassungszahlen beim Diesel nicht berücksichtigt. Die Stadt müsse auch die Möglichkeiten nutzen, die der Mobilitätsfonds der Bundesregierung bietet. Darüber könnte die Erneuerung der Busflotte erfolgen und in den Luftreinhalteplan aufgenommen werden.

Dass Dresden Dieselfahrverbote vermeiden will, findet beim Autoclub Anklang. „Wir halten den Dresdner Weg für den richtigen Ansatz, weil er bewusst auf ein Maßnahmenpaket setzt, um die Schadstoffemissionen zu senken“, sagt Helmut Büschke vom ADAC Sachsen. (SZ/kh)

