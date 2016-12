ADAC bietet kostenlosen Wintercheck

Sind die Scheinwerfer am Auto richtig eingestellt? Funktionieren alle Blinker und Leuchten? Der ADAC bietet in Freital nächste Woche einen kostenlosen Wintercheck fürs Auto an. Dazu hält der Mobile Technische Prüfdienst des Automobilklubs am Montag und Dienstag auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts in der Schachtstraße. Experten prüfen an beiden Tagen von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr das Licht am Fahrzeug. Je nach technischer Möglichkeit checkt er auch den Ladezustand der Batterie und ob ausreichend Frostschutzmittel vorhanden ist.

Wie wichtig eine Kontrolle ist, zeigen die Zahlen: „Bei allen ADAC-Beleuchtungsaktionen wiesen die Hälfte der untersuchten Fahrzeuge Mängel auf“, berichtet Reinhard Neike vom Prüfdienst im Auftrag des ADAC. Für Fahrzeuge mit ordnungsgemäßer Beleuchtung gibt es eine Prüfplakette. Bei Routinekontrollen der Polizei gilt sie als Nachweis, dass die Beleuchtungsanlage am Fahrzeug überprüft wurde. (SZ)

