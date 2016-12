Action beim Senftown-Festival Breakdancer aus ganz Deutschland traten am Wochenende im Bautzener Steinhaus gegen internationale Gäste an. Wir zeigen Bilder des Wettstreits.

Breakdance-Fans erlebten am Wochenende in Bautzen tolle Tanzeinlagen. © Jörg Stephan

Breakdancer aus ganz Deutschland trafen sich am Wochenende bei der vierten Auflage des Senftown-Festivals im Bautzener Steinhaus. Los ging es mit einem offenen Training am Freitag, bevor dann die eigentliche Wettbewerbe und zum Schluss eine Party des schlechten Geschmacks folgten.

Beim „Senftown Open Breakdance Battle“ traten Breakdancer aus Deutschland gegen internationale Gäste an. Dabei wetteiferten die B-Boys, wie sie sich selbst nennen, in Teams im K.O.-System um den Sieg. Parallel fand ein Wettbewerb speziell für B-Girls – die weiblichen Breakdancer – statt. Die internationale Jury war mit B-Boy Lehmi (The Saxonz, Dresden), B-Boy Jeep (Peklo Sonic Force, Liberec) und B-Girl Paulina (Breaknuts, Breslau) besetzt. Für den passenden Sound sorgten DJ Jasty aus dem tschechischen Brün und DJ Kid Cut aus Hannover, die Tänzer und Publikum mit ihrem Mix aus Breakbeats, Soul, Funk und Hip-Hop.

Bereits 1997 wurde im Steinhaus das erste „Battle Of The East“ ausgetragen. Und seit 2007 treffen sich die besten der Szene zum Ende des Jahres in der Spreestadt, um ihre Fähigkeiten zu messen. (szo)

