Ackerpreise treffen auch die Verbraucher

Wer denkt schon darüber nach, wenn er im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt nach Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukten greift: Seit ein paar Jahren müssen die heimischen Bauern immer mehr für ihre Nutzflächen zahlen, entweder schon beim Kauf oder bei der Pacht. Ein gut etablierter Landwirtschaftsbetrieb von einer gewissen Größe kann diese Preissteigerung gut verkraften, manch einer macht sogar Gewinn, wenn er die einst günstig erworbenen Flächen für den vierfachen Preis verkauft. Auf der Strecke bleiben die kleinen und vor allem die Bio-Landwirte.

Dabei sind genau diese bei den Verbrauchern gefragt: 98 Prozent der Haushalte kaufen nach Angaben des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. mindestens ein Bio-Produkt im Jahr. Im Jahr 2016 stellten in Deutschland so viele Bauern auf Ökolandbau um wie noch nie: Ihre Fläche wuchs um 162 482 Hektar, das sind knapp 15 Prozent.

Doch noch immer sind Bio-Produkte für viele Menschen Luxus. Die Preise sinken nicht im gleichen Maß, wie das Angebot an ökologisch produzierten Lebensmitteln wächst. Das mag daran liegen, dass ihr Anbau arbeitsaufwendiger ist, der Ertrag oft geringer. Eine Rolle dürften jedoch auch die Ackerpreise spielen. Dass diese explodieren, kommt fast einer Subventionierung der konventionell arbeitenden Betriebe gleich – denn die Förderung für Bio-Landwirte (zwischen 330 und 1 419 Euro pro Hektar) gibt es in Sachsen nur in den ersten zwei Jahren. Danach müssen sie sich am Markt behaupten, was längst nicht jedem gelingt. So wird etwas, das sehr viele Menschen gut finden, wohl noch lange Nische bleiben.

