Ackerpreise stark gestiegen In nur zehn Jahren haben sich die Preise im Kreis Meißen vervierfacht. Darüber reden wollen aber die wenigsten Bauern.

Auf und ab verlaufen diese Felder in der Lommatzscher Pflege – die Preise für Ackerland im Landkreis kennen seit Jahren jedoch nur eine Richtung: steil nach oben. © Claudia Hübschmann

Rund 20 Hektar bewirtschaften Clemens Risse, Mitte 20 aus Gröbern, seine Familie und sein Kollege Thomas Schlechte, Ende 20, seit ein paar Jahren in Niederau. Getreide, Kartoffeln und Futtermittel wachsen, Kühe grasen hier – alles von Anfang an nach den Grundsätzen der Demeter-Ökolandwirtschaft, neben Bioland der Bioverband mit den strengsten Richtlinien.

Die Jungbauern würden die Fläche gerne noch erweitern. Doch für kleine Nebenerwerbsbauern ist das schwierig, erklärt Risse: „Die Ackerpreise sind in den vergangenen Jahren so in die Höhe geschnellt, dass nur noch die größeren Agrarunternehmen sie zahlen können.“

Eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hat das bestätigt: Demnach haben sich die Kaufpreise für sächsisches Ackerland in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht. Kostete ein Hektar landwirtschaftlicher Fläche im Jahr 2006 noch 4 110 Euro, waren es 2016 schon 11 911 Euro. Besonders drastisch ist der Anstieg im Landkreis Meißen: Zwischen 2006 und 2016 wuchsen die Preise hier fast um das Viereinhalbfache, von 3 366 Euro auf 14 920 Euro. „Bio- und Kleinbauern trifft es am meisten“, sagt Risse, „weil sie nicht mitkonkurrieren können. Ein kleiner Betrieb, der noch im Aufbau ist und in andere Dinge investieren muss, kann nur auf die Gunst der Pacht zurückgreifen.“ Doch auch dort steigen die Preise: 2016 kostete die Pacht landwirtschaftlicher Fläche in Sachsen 173 Euro, 57 Euro mehr als 2007, beim Ackerland war es ein Anstieg um 65 Euro auf 191 Euro. „Und die Pachtverträge sind lang, zehn, 15 Jahre“, sagt Risse. „Wer weiß, was dann sein wird.“

Begrenzte Flächen, hohe Nachfrage

Links zum Thema Ackerpreise treffen auch die Verbraucher

So offen wie er sprechen die wenigsten Landwirte in der Region über die Entwicklung der Bodenpreise. Von zwölf angefragten Agrarbetrieben aus dem Landkreis Meißen war kein einziger dazu bereit, zu dem Thema Auskunft zu geben, sei es, weil der Vorgesetzte nicht im Haus war, weil „uns Informationen zu dem Thema fehlen“, oder weil man generell nicht mit der Zeitung spreche. Ein Landwirt erklärte am Telefon, dass die Ackerpreise längst nicht so drastisch gestiegen seien, wie es in den Medien dargestellt werde. Es seien auch nicht die Landwirte in Ostdeutschland, die die Preise hochtrieben. Über konkrete Summen wollte er nicht reden, und auch weder seinen Namen noch den der Agrargenossenschaft in der Zeitung lesen. Ohnehin lägen die Preise in Westdeutschland noch deutlich höher als in den neuen Bundesländern.

Das ergab auch die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen. Und die Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH (BVVG) erklärte gegenüber der SZ: „Die Preise beim Verkauf landwirtschaftlicher Flächen steigen seit Jahren weltweit an. Auch die BVVG stellt bei ihren Ausschreibungen diesen Trend – in der Höhe regional unterschiedlich – fest.“ Die BVVG privatisiert im Auftrag des Bundes provisionsfrei in den ostdeutschen Ländern ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen und andere Vermögenswerte.

Stabsstellenleiterin Constanze Fiedler hat auch eine Erklärung für den enormen Preisanstieg im Landkreis Meißen: „Der Kreis ist ackerbaulich geprägt und weist im Durchschnitt im Vergleich zu anderen Kreisen eine hohe Bonität der Acker- und Grünlandflächen auf“, das heißt, hier werden höhere Erträge erwartet. Die Gebote von Kauf- und Pachtinteressenten würden die individuelle Erwartungshaltung in Bezug auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln. Der Hauptgrund für Preissteigerungen ist vereinfacht ausgedrückt: Landwirtschaftliche Flächen sind begrenzt, die Nachfrage dürfte aber noch steigen. „Und diese Wirkung wird noch verstärkt“, erklärt Fiedler: „Täglich gehen rund 66 Hektar Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung in Deutschland verloren.“

Das weiß auch Landwirt Clemens Risse. „Auch an den Gewerbegebieten in Autobahnnähe wird Ackerland zu Bauland gemacht, weil es günstig anzubinden ist.“ Straßenbau und die Deutsche Bahn würden zusätzlich Fläche kosten. Sogar Privathäuser würden auf Ackerland gebaut, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. „Aber wenn ich eine Fläche habe, die ich verkaufen will – und Baulandpreise sind höher als Ackerlandpreise – dann gibt es Mittel und Wege, wie man das hinbekommt“, sagt Risse. „Das dauert dann zwar, aber die Genehmigungen werden meist erteilt.“

zur Startseite