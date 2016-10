Ackern für das Grube Rund 20 Freiwillige befreien das Stadion von Unkraut. Doch sie wissen, dass ihr Einsatz allein es nicht retten wird.

Im Ernst-Grube-Stadion ist nicht nur die Substanz der freischwebenden Tribüne marode, auch die Flächen rund um den Rasenplatz sind von Unkraut überwuchert. Uwe Sorgatz (r.) und rund 20 andere Helfer gehen bei einer freiwilligen Putzaktion mit Schaufel, Harke und Rechen gegen diese Verwilderung vor.

Ein Relikt aus alten Zeiten: Fans und Spieler erinnern sich gern an die Jahre, in denen Riesa auf hohem Niveau spielte und das Grube stets gut gefüllt war.

Uwe Sorgatz erinnert sich gern an die vielen Spiele, die er im Grube-Stadion erlebte. „Da ging es immer heiß her, das war ein richtiges Abenteuer. Die Stimmung war genial“, sagt er. Seit 1976 kam der Riesaer regelmäßig in das Grube, um seinen Verein, die BSG Stahl Riesa, lautstark zu unterstützen.

Am vergangenen Wochenende steht Sorgatz seit Langem mal wieder auf der Tribüne im Grube-Stadion. Zwischen seinen Beinen schlängelt sich das Unkraut empor, der Boden ist bedeckt mit einer grünen Schicht. Das Unkraut hat das Stadion eingenommen. Von Fangesängen und Jubelschreien ist nichts zu hören, nur die langsamen Züge eines Rechens und das aufwühlende Geräusch einer Harke sind zu vernehmen.

Uwe Sorgatz und rund 20 andere Männer sind ins Ernst-Grube-Stadion gekommen, um die historische Sportstätte von ihrem Verfall zu befreien. Zumindest so weit, wie es ihnen möglich ist. Besonders das Unkraut steht im Visier der Freiwilligen: „Wir wollen das Stadion wieder ein wenig herrichten, um es winterfest zu machen“, sagt Dietrich Hoffmann, Vorstandsmitglied der BSG Stahl Riesa und Initiator des Arbeitseinsatzes. „Wir wollen natürlich auch ein Zeichen für das Grube-Stadion setzen“, sagt Hoffmann. Sein Blick fällt immer wieder auf die freischwebende Tribüne.

Risse spalten den Beton, kleine Pflanzen und Bäume besiedeln die Sitzflächen, winzige Löcher erlauben den Blick durch die Decke. Auch die noch recht frisch wirkende Farbe kann den Zustand der Tribüne nicht verdecken. Sie ist marode. Und sie ist der Anstoß für die derzeitige Debatte um den Erhalt des Ernst-Grube-Stadions.

Diese Debatte wird auch unter den Beteiligten des Arbeitseinsatzes geführt, in wilden Träumereien wird eifrig nach Lösungen gesucht: Ein Benefizspiel gegen Erzgebirge Aue oder einen anderen sächsischen Traditionsverein könnte finanzielle Abhilfe schaffen, meint einer. Ein anderer bringt eine Spendenaktion ins Spiel.

Denn bei aller Arbeitsfreude ist allen Beteiligten klar, dass ihr Einsatz das ist, was man gemeinhin einen Tropfen auf den heißen Stein nennt. Selbst die perfekte Unkrautentfernung hindert den Wildwuchs nicht daran, schon bald wieder zurückzukehren. Ohnehin sind die kleinen Pflänzchen das geringste Problem der BSG Stahl Riesa. Es geht um das historische Stadion, die freischwebende Tribüne, den unterirdischen Spielertunnel – um das Lebensgefühl einer ganzen Riesaer Generation.

Ein Stadion der Erinnerungen

„Jeder Besuch war ein Erlebnis, jedes Mal kam ich mit einer riesigen Vorfreude in dieses Stadion“, erinnert sich Uwe Sorgatz. Für den glühenden Stahl-Fan ist das Stadion mit unzähligen Kindheitserinnerungen verbunden, er ist mit der Spielstätte aufgewachsen. „Es macht mich traurig, dass das Stadion so verkommt und im schlimmsten Fall entfernt werden soll“, sagt Sorgatz.

Ähnlich geht es Rainer Schwurack. Er kam 1971 das erste Mal ins Grube zum Spiel gegen Eisenhüttenstadt. Später wurde Schwurack erst Fan-Beauftragter, dann Mannschaftsleiter. Heute treibt ihn die Wehmut zurück ins Stadion. „Diese Tribüne, dieser Spielertunnel – das darf Riesa nicht einfach aufgeben“, sagt er. „Ich bin hier, weil ich den Verein und das Stadion unbedingt unterstützen will.“

Dietrich Hoffmann weiß das zu schätzen. Doch er weiß auch, dass viel Geld nötig wäre, um das Stadion komplett zu erhalten. Deswegen wird er weiterhin an einem Kompromiss arbeiten. Und insgeheim darauf hoffen, dass der barmherzige Samariter vielleicht doch noch auftaucht – und viel Geld in der Tasche hat.

