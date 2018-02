Achtzig Jahre – und kein bisschen müde

Horst Pethow feiert heute seinen 80. Geburtstag. Da bleibt der blaue Arbeitskittel wohl ausnahmsweise mal am Garderobenhaken hängen. Foto: Silke Richter

Wer das Alter von Horst Pethow nicht kennt, mag kaum glauben, dass der rüstige Zeißiger am heutigen Freitag schon seinen 80. Geburtstag feiert: Blauer Arbeitskittel, rasche Schritte, eine Hand fast immer am Werkzeug, ein sanftes Lächeln – Fleiß und Genauigkeit waren Horst Pethow im Leben schon immer sehr wichtig, Müßiggang dagegen ein Fremdwort.

Achtzig Jahre wohnt Pethow nun schon in seinem Elternhaus in Zeißig. Als Kind erlebte er den II. Weltkrieg. Eine schwere Zeit, über die er auch heute, mehr als siebzig Jahre später, lieber nicht sprechen mag. Was den Jungen allerdings schon sehr früh interessierte, war das Schrauben und Handwerken. „In mir steckte schon immer ein Schlosser“, sagt der Sohn eines Fabrikarbeiters und einer Hausfrau, die in dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb mithalf, während der Vater von Horst Pethow bei Werminghoff (später Brikettfabrik Knappenrode) als Schichtarbeiter tätig war.

Seine Leidenschaft zur Schlosserei blieb ihm auch nach der Kindheit erhalten. Eine gute Voraussetzung, um aus dem Hobby den Traumberuf zu machen. Als Schlosserlehrling baute er im Familienbetrieb einen Rübenhäcksler so um, dass die Maschine effizienter eingesetzt werden konnte und somit, sehr zur Freude seiner Eltern, für Erleichterung bei der Arbeit sorgte.

Bis zur Wende 1990 war Horst Pethow als Schlossermeister unter anderem in Knappenrode, im Betonwerk Zeißig, im Wohnungsbaukombinat und auf Baustellen tätig. Mit dem Fall der Berliner Mauer warteten nicht nur gesellschaftliche, sondern auch private Veränderungen. Es war eine Zeit, in der sich neben Verlusten auch neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt offenbarten. „Ich spürte auf meiner letzten Arbeitsstelle, dass mein Stuhl «wackelte». Ich musste mich also zwangsläufig um andere Arbeit bemühen. Und weil ich schon immer lieber Hammer als Amboss sein wollte, musste ich nicht lange über meinen geplanten Neuanfang nachdenken. Ich wollte gern selbstständig tätig sein.“ Einen guten Ratgeber und Wegbegleiter fand Horst Pethow in der damaligen Vorbereitungsphase auf die Zeit als privater Schlossermeister in Elektromeister Martin Pfennig. Am 1. November 1991 schließlich erlebte die Bauschlosserei Pethow auf dem Familiengrundstück in Zeißig ihre Geburtsstunde.

Mitte der 90er-Jahre konnte der Firmenchef immerhin acht Mitarbeitern ein längerfristiges Arbeitsverhältnis ermöglichen. Das Firmengelände erfuhr mit den Jahren schrittweise Erweiterungen. Dort, wo sich einst Stallungen und Scheune befanden, wird heute gesägt, gebohrt; es werden Kunden bedient und beraten. Firmen und Institutionen wie die Stadt Hoyerswerda, die Wohnungsgesellschaft, die Maja-Möbelwerke in Brischko, das Lausitz-Center sowie der Globus-Markt, regionale Firmen und Privatleute gehören heute zur festen Kundschaft in der Bauschlosserei Pethow. Auf Wunsch werden Teile aus Edelstahlprofilen, Blechen und Zierelementen sowie Überdachungen, Zäune, Treppen, Geländer, Tore und andere Dinge angefertigt.

Kreativität und Qualitätsarbeit sind in der täglichen Arbeit des Familienbetriebes, der seit über zehn Jahren von Juniorchef Jens Pethow geleitet wird, sehr wichtig – Grundprinzipien, die in der Familie Pethow den nächsten Generationen weitergegeben werden. Horst Pethow, der stolz darauf ist, dass Sohn Jens die Firma im Sinne des Vaters erfolgreich weiterführt, hat zu seinem heutigen Geburtstag nur einen Wunsch: „Dass der Familienbetrieb noch recht lange erhalten bleibt und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft immer richtig gestellt sein mögen.“

