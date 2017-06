Achtung, Vorfahrt geändert Neue Schilder an der Kreuzung Salzstraße/Hohensteinstraße sorgen für Diskussionen. Die Stadt will damit mehr Sicherheit.

Eindeutige Beschilderung, klare Fahrbahnmarkierung. An der Kreuzung Salzstraße, Ecke Hohensteinstraße in Coswig herrscht jetzt veränderte Vorfahrt. Für die Salzstraße aus Richtung Radebeul bleibt es beim Stopp, auf der linken Seite wurde ein zweites Stoppschild aufgestellt. Für die Salzstraße aus Richtung Kaufland gilt jetzt Vorfahrt beachten. Alle Einmündungen sind doppelt beschildert. Die geänderte Vorfahrt wird in jeder Fahrtrichtung angekündigt. © Norbert Millauer

Reger Betrieb herrscht an diesem Donnerstagvormittag auf der Salzstraße in Coswig. Viele Fahrzeuge biegen zum Kaufland ab, Einkaufszeit. So ist auch die nahe gelegene Kreuzung Salzstraße/Hohensteinstraße stark frequentiert. Ständig rollen Autos heran, etwa gleich viel auf beiden Straßen. Alle recht vorsichtig. Bis auf einen jungen Mann, der sich auf der Salzstraße stadtauswärts forsch nähert, dann seinen Pkw abrupt stoppt.

Er will die Hohensteinstraße überqueren. Doch wo bis vor Kurzem die Hauptstraße freie Fahrt gewährte, heißt es jetzt anhalten. Und dem Verkehr auf der Hohnsteinstraße die Vorfahrt zu lassen. Die abknickende Hauptstraße ist passé. Zumindest vorerst. Denn verändert wurde die Vorfahrtsregelung aufgrund der Umleitung wegen des Kanalbaus auf der nicht weit entfernten Kreuzung Moritzburger Straße/Salzstraße. Diese Umleitung führt nämlich unter anderem über Hohenstein- und Spitzgrundstraße in den Spitzgrund, der über die Moritzburger Straße nicht zu erreichen ist. Die Hohensteinstraße ist derzeit quasi ein Hauptzubringer – was die Veränderung begründet.

Doch noch etwas anderes lässt die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung darüber nachdenken, ob die jetzige Regelung nicht beibehalten werden sollte. Auch nach dem Bau. Ordnungsamtschef Olaf Lier nennt die abknickende Hauptstraße einen Sonderling. Dafür müssen nicht nur entsprechende Schilder da sein, sondern heutzutage auch bestimmte bauliche Voraussetzungen. Nur fehlt für die auf der Kreuzung der Platz.

Seit ihrer ursprünglichen Ausweisung hat sich noch mehr geändert. Damals mussten die Lkws über Salz- und Hohensteinstraße fahren, weil die Brücke auf der Moritzburger Straße zu niedrig war und sie nur auf der Hohensteinstraße durchpassten. Seit dem Bahnausbau ist auch die andere Brücke hoch genug. Dazu kommt, dass der Bahnhof Neucoswig an der Hohensteinstraße inzwischen verschwunden ist. Der war ebenfalls ein Grund für die abknickende Hauptstraße. Die Verkehrsströme haben sich geändert – offensichtlich schon vor der Umleitung.

Die jetzt hergestellte klassische Situation Haupt- und Nebenstraße macht die Verhältnisse an der Kreuzung eindeutiger und damit sicherer, ist Olaf Lier überzeugt. Niemand müsse mehr überlegen, wie denn nun die Hauptstraße abbiegt, wer wann fahren kann.

Doch nicht alle Autofahrer scheinen das so zu sehen. Da spielt wohl manchem die Gewohnheit einen Streich. Denn seit dem Umleitungsstart im April gab es vier Unfälle an der Kreuzung. Zum Glück alles nur Sachschäden, Pkw gegen Pkw. Immer unter Beteiligung Einheimischer, die einfach gewohnheitsmäßig gefahren sind, sagt Reiner Werner, Sachbearbeiter Verkehr im Polizeirevier Meißen. Er befürwortet die neue Regelung, weil sie sich an den aktuellen Verkehrsströmen orientiert. Und weil sie sich gut einhalten lasse, denn die Kreuzung ist gut ausgeschildert und werde durch die deutlichen Fahrbahnmarkierungen noch sicherer gemacht. Reiner Werner hofft, dass bald wieder die notwendige Routine einzieht.

So mancher Coswiger ist da anderer Meinung. Warum könne es nicht bleiben, wie es immer war, ist da zu hören. Auch unter den Stadträten ist Skepsis zu bemerken, ob diese Umgestaltung denn so nötig gewesen sei. Deshalb hat Olaf Lier das Ganze diese Woche im Stadtentwicklungsausschuss erläutert. Wo er noch eine weitere Veränderung auf der Salzstraße erklärte. Sie als klassische Hauptstraße – mit dem gelben Zeichen – auszuschildern, mache keinen Sinn, sagte der Ordnungsamtschef. Denn der Salzstraßenbenutzer muss gleich mehrfach die Vorfahrt beachten, unter anderem an der Hohensteinstraße, auch schon vor der Umleitung, aus Richtung Radebeul. Deshalb werden die Hauptstraßenschilder – auch Vorfahrtsstraßenschilder genannt –, die eine lange, ungehinderte Hauptstraße ankündigen, ersetzt. Durch rote Schilder, die Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung verheißen. Zum Teil ist das schon realisiert.

Diese Neuerungen sind unabhängig von Bauarbeiten und Umleitung. Ob auch die Kreuzung an der Hohensteinstraße so weiterbesteht wie derzeit eingerichtet, wird noch festgelegt, sagt Olaf Lier. Der Kanalbau ist voraussichtlich Ende August beendet. Dann bleibt die Umleitung, denn wenige Monate später wird auf der Moritzburger Straße weitergearbeitet. Erst danach will sich die Stadt endgültig festlegen und schauen, was sich wie bewährt hat.

