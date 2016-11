Achtung, Trickbetrüger unterwegs

Trickbetrüger versuchen es mit dem Enkeltrick Geising. Aktuell sind im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Trickbetrüger aktiv. Die Täter versuchen, mit dem sogenannten Enkeltrick Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Dienstagmittag meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einer 88-jährigen Geisingerin und gab sich als deren Enkel aus. In der Folge gaukelte er der älteren Dame eine Notlage vor und bat um eine fünfstellige Summe. Die Frau ließ sich nicht beeindrucken und beendete das Telefonat.

VW Tiguan gestohlen Dippoldiswalde. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen blauen VW Tiguan vom Gelände eines Autohauses an der Alten Altenberger Straße. Der Zeitwert des wenige Monate alten Fahrzeuges beträgt etwa 30000 Euro.

Drogenfund beim Beifahrer Sebnitz. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte auf der Dr.-Steudner-Straße in Sebnitz einen VW Passat. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann (33) auf dem Beifahrersitz Drogen bei sich hatte. Insgesamt stellten die Beamten vier Cliptüten mit rund zehn Gramm Crystal fest. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Elektrofahrrad entwendet Bannewitz. Diebe stahlen am Dienstagvormittag ein braunes Elektrofahrrad, das auf der Adolf-Kalwac-Straße in Wilmsdorf in Höhe Golfplatz abgestellt war. Der Wert des Zweirads wird mit rund 2000 Euro angegeben.

Drängler aus dem Verkehr gezogen. Pirna. Wegen des Verdachts der Nötigung muss sich jetzt ein Serbe verantworten. Der 37-Jährige befuhr am Dienstag mit seinem Pkw die A17 in Richtung Dresden. Dabei unterschritt er im erheblichen Maße den vorgeschrieben Sicherheitsabstand zu dem vor ihm fahrenden Fahrzeug, das auf der linken Spur andere Fahrzeuge überholte. Zudem betätigte er dabei mehrfach das Aufblendlicht. In dem vor ihm fahrenden Fahrzeug war eine zivile Streife der Bundespolizei unterwegs und stoppte den Drängler. Gegen wurde ein Ermittlungsfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Zigaretten geschmuggelt. Schöna. Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Dienstag am Bahnhof Schöna einen 31-jährigen Deutschen. Dabei fanden sie insgesamt zehn Stangen Zigaretten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.