Achtung, Trickbetrüger Die Polizei warnt: Nicht auf telefonische Gewinnversprechen reinfallen!

Der Polizei zufolge sind in Dresden sowie dem Umland wieder Trickbetrüger aktiv. Sie versuchen, mit dem sogenannten Gewinnversprechen ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

So erhielt am Dienstagmittag ein 72-Jähriger aus Weinböhla den Anruf eines vermeintlichen Notars, der ihm einen Gewinn von 128.000 Euro offerierte. Um an das Geld zu kommen, müsse der Senior rund 200 Euro Gebühr zahlen. Der ältere Herr ließ sich nicht auf die Sache ein und beendete das Gespräch.

Einen ganz ähnlichen Vorfall gab es wenig später in Dresden. Der betroffene Senior ließ sich ebenfalls nicht hinters Licht führen.

