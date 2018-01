Achtung Reisefieber Mehr als 400 Aussteller zeigen am Wochenende in der Messe aktuelle Trends. Einer davon sind Reisen nach Skandinavien.

Ganz hoch in den Norden hat es im vorigen Frühjahr auch SZ-Redakteur Stephan Schön verschlagen. Über seine Erlebnisse an Bord eines Forschungs-Eisbrechers in der Arktis erzählt er am Freitag um 15.30 Uhr auf der Messebühne. © SZ

Die Sachsen sind ein reiselustiges Völkchen. Egal, ob es mit dem Wohnmobil in den hohen Norden, mit dem Flieger nach Asien oder mit dem eigenen Auto zu einem Ziel in Deutschland geht. Wer noch nach Ideen sucht, wohin die nächste Reise gehen soll, ist von Freitag bis Sonntag auf der Dresdner Messe genau richtig. Auf 20 000 Quadratmetern zeigen die Aussteller, was in diesem Jahr im Trend liegt – begleitet von zahlreichen Vorträgen sowie Workshops zur Reisefotografie.

Ungebrochen ist 2018 die Nachfrage nach Kreuzfahrten. „Die gehen wie geschnitten Brot“, sagt Thomas Oczadly vom Verein Dresdner Reisebüros, in dem sich unter anderem 45 Büros und einige Veranstalter zusammengeschlossen haben. Zum Teil werden jetzt schon Kreuzfahrten für 2020 gebucht. Die Spanne der Angebote reicht dabei vom klassischen Ozean-Liner bis hin zu Expeditionskreuzfahrten. Immer mehr Touristen wollen aber individueller unterwegs sein und entscheiden sich für einen Urlaub mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Laut dem Branchenverband der Caravan-Industrie Civd ist diese 2017 um 15 Prozent gewachsen.

Ein Ziel vieler Caravan-Reisender ist der hohe Norden. „Mehr als die Hälfte der Mieter reist nach Norwegen, Schweden oder Dänemark“, sagt Eyke. Aber auch bei anderen Reisenden liegt Skandinavien im Trend. Dabei gehe es vielen um Entschleunigung, erklärt Hartwig Richter von Elch Adventure. Denn im Norden lasse sich ausgezeichnet wandern, Touren mit Schneeschuhen unternehmen oder auch das Polarlicht beobachten. Entsprechende Touren seien auch bei jüngeren Leuten beliebt. „Junge Leute wählen ihr Reiseziel auch danach aus, ob es Instagram-tauglich ist“, sagt Ines Kurze von der Ortec Messe und Kongress GmbH. Es sollen also schöne Bilder entstehen, die in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Dazu eignen sich auch andere beliebte Ziele wie Island, Groß-Britannien, die USA und Kanada oder Asien.

In Europa sind weiterhin Spanien und Griechenland bei Touristen gefragt. Auch die Nachfrage nach Reisen in die Türkei steige trotz der politischen Situation wieder. „Die Leute haben sich damit arrangiert. Und warum sollte man nicht hinfahren, wenn man das Hotel nicht verlassen will“, sagt Reisefachmann Oczadly.

Reisemesse Dresden, 26. bis 28. Januar, 10 bis 18 Uhr, Messe Dresden, Eintritt: 8 Euro, 6, 50 Euro ermäßigt.

zur Startseite