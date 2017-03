Achtung, Katastrophe droht! Lange hat das Landratsamt nach der richtigen App gesucht, um die Bevölkerung zu warnen. Jetzt ist sie gefunden.

Land unter beim Hochwasser 2013 in Meißen. In einer solchen Situation sind schnelle Informationen gefragt, z.B. wenn ein Deich zu brechen droht. Eine neue Warn-App könnte diese Funktion übernehmen. © Claudia Hübschmann

Kreisbrandmeister Ingo Nestler übt sich in Schwarzem Humor. „Wir haben bei uns im Landkreis alles zu bieten“, sagt er. Drei große Hochwasser der Elbe 2002, 2006 und 2013, den Tornado im Raum Großenhain und Radeburg 2010. Als jüngstes Ereignis kam im Mai 2014 die Schlammflut im Meißner Triebischtal hinzu. Das Wüten von Orkan Kyrill im Januar 2007 nicht zu vergessen.

Zusammen mit dem Leiter des Kreis-Katastrophenschutzamtes Frank Oßwald sitzt Nestler an einer großen rechteckigen Tafel in der Großenhainer Außenstelle des Landratsamtes. In der Mitte verdecken metallene Leisten die Zugänge zu Steckdosen und Netzwerkanschlüssen. An den Wänden hängen mehrere Flachbildschirme.

Aus dieser Leitstelle heraus koordiniert der Landkreis im Katastrophenfall die Einsatzkräfte. Von hier werden Feuerwehren und Technisches Hilfswerk zu den Brennpunkten geschickt. Was wären für Geschichten zu hören, wenn die Wände des Raumes erzählen könnten.

Am Donnerstagnachmittag hat das Landratsamt nach Großenhain eingeladen, um die neue Warn-App für die Einwohner des Kreises vorzustellen. Das auf dem Smartphone oder Computer installierte kleine Programm soll künftig in Bruchteilen von Sekunden die wichtigsten Informationen zu einer drohenden Gefahr an die Frau oder den Mann vor Ort übermitteln.

Das Prinzip von Biwapp, so der Name der Software, funktioniert denkbar einfach. Einmal installiert greift das Programm den Standort des Nutzers ab. Kündigt sich eine Flut an oder ereignet sich ein Chemieunfall in der Gegend, wo sich der Biwapp-Nutzer aufhält, wird er automatisch durch eine von der jeweiligen Behörde erstellte Nachricht darüber informiert. Dem Smartphone-Besitzer entstehen dadurch keine Kosten.

Katastrophenamts-Chef Frank Oßwald zufolge wurde das System bislang vor allem im Norden Deutschlands angewandt. Dort sei es in erster Linie darum gegangen, vor heftigen Stürmen oder Springfluten zu warnen. Dabei habe sich Biwapp bewährt. Hinzu kommt seinen Angaben zufolge, dass über das Programm auch Informationen aus der von Bund und Ländern genutzten Notfall-App Nina aufgespielt werden. Der Kreis habe vermeiden wollen, dass sich die Einwohner zwei Anwendungen auf Smartphones und Rechner laden müssen.

Die Kosten für das neue System halten sich in Grenzen. Einmalig sind für die Lizenz nach Angaben der Behörde 9 000 Euro fällig geworden. Dazu kommen jährlich 3 200 Euro für Updates. In einem ersten Schritt werden ausgewählte Mitarbeiter des Landratsamtes dafür ausgebildet, im Ernstfall Warn-Nachrichten für Biwapp aufzusetzen. Etappenweise folgen die Feuerwehren, möglicherweise die Polizei und in jedem Fall die Städte und Gemeinden. Den Kommunen sei es selbst überlassen, ob sie sich hier beteiligen wöllten oder nicht, sagt Frank Oßwald. Er verweist allerdings darauf, dass der Kreis gesetzlich nur dann für die Information zuständig sei, wenn Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Sowohl beim Tornado als auch bei der Schlammflut sei dies nicht der Fall gewesen. Trotzdem wäre der Einsatz der App bei ähnlich gearteten Vorfällen in Zukunft natürlich sehr sinnvoll und wünschenswert. Dann müssten die Warn-Nachrichten jedoch in den Rathäusern erarbeitet werden.

Nach Angaben des Landratsamtes bleibt Biwapp eine von mehreren Informationsquellen, wenn sich eine Gefahr ankündigt. Es werde weiterhin auch über Sirenen oder Lautsprecherwagen alarmiert, sowie über das Internet, die Medien, Schaukästen etc. informiert. Denn die App hat zwei entscheidende Schwachstellen: Sie meldet sich nur, wenn das Smartphone Strom hat und das Funknetz funktioniert.

