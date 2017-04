Achtung, hier aufpassen! An der Beethovenallee und der Weberallee wird gebaut. Die SZ zeigt den Autofahrern den richtigen Weg.

Arbeiten an der Trinkwasserleitung sorgen für die Umleitungen.

Die im Detail unangekündigte Sperrung der Meißner Straße stadtauswärts sorgt seit Dienstagmittag für Staus und Unsicherheit im Großenhainer Stadtverkehr. Weil der regionale Trinkwasserverband auf der Beethovenallee baut und die Stadt selbst an der Weberallee, ist der Verkehrsfluss auf dem Stadtring gehörig durcheinandergekommen. Das sind die wichtigsten Stellen, an denen man aufpassen muss.

An der Kreuzung Meißner Straße geht es nur noch in die Mozartallee

Wer aus Richtung Priestewitz kommt und in die Stadt will oder aus dem Zentrum die Meißner Straße stadtauswärts möchte, kann nur noch über die Mozartallee und die Herrmannstraße Richtung Innenstadt, Meißen bzw. zum Kaufland und Richtung Riesa fahren. Das bleibt vorerst 14 Tage so, dann ist die Kreuzung bei Optiker Faust wieder frei und die Straßenbaustelle rückt auf der Beethovenallee Richtung Dresdner Kreuzung. Die Ausfahrt aus dem Parkplatz Beethovenallee bleibt allerdings bis Bauende am 28. Juli Richtung Dresdner Kreuzung gesperrt und ist nur über die Fabrikgasse/Katharinenplatz möglich, wo die Einbahnstraße aufgehoben wurde. Staufreier in die Innenstadt kommt man aus Richtung Meißen über die Mülbitzer- und die Öhringer Straße. Eine Staufalle ist die Mozartallee.

An der Kreuzung Dresdner Straße geht es nur ins Zentrum oder links herum

Wer aus Richtung Dresden kommend nach Norden zum Radeburger Platz will, muss über die Mozartallee, Berliner Straße, Waldaer Straße und Schillerstraße fahren. Staugefahr ist auf der Naundorfer Straße, denn dort kürzen viele Autos ab. Im gesamten Bauabschnitt auf der Beethovenallee ist die Geschwindigkeit 30 km/h angeordnet. Ebenso auf der Weberallee, wo ab Einmündung Naundorfer Straße bis Dresdner Kreuzung Einbahnstraßenregelung herrscht.

Am Radeburger Platz kommt man einspurig in alle Richtungen

Halbseitig gesperrt ist auch die Weberallee. Es gibt eine Einbahnstraßenregelung aus Fahrtrichtung Elsterwerda kommend in Fahrtrichtung Meißen oder Dresden und auch in die Innenstadt. Wer über die Frauengasse ins Zentrum ausweicht, muss dort auf die Straßeneinengung achten.

Die Buslinien 458 und 460 werden landwärts umgeleitet

Der Stadtbus hat keine Probleme mit den derzeitigen Sperrungen und Umleitungen. Aber die Linien 458 und 460 können landwärts nicht über die Beethovenallee fahren. Sie verkehren von der Auenstraße über Meißner- und Mülbitzer Straße bzw. Dresdner- und Weßnitzer Straße. Die Haltestellen Sparkasse Dresdner Straße (einseitig) und Herrmannstraße/Landratsamt (in beide Richtungen) werden bis 28. Juli nicht bedient. Diese Busumleitung gilt dann auch in der Schulzeit. Es kann zu Verspätungen kommen.

