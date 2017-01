Achtung, Fuß vom Gas Am Montag stehen die Beamten an der Leipziger Straße in Döbeln. Auch am Donnerstag und Freitag wird gemessen.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

In dieser Woche bauen die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge ihre Messgeräte auch wieder in der Region Döbeln auf. Unter sind Messungen für Montag an der Leipziger Straße in Döbeln angekündigt sowie am Donnerstag und am Freitag an der Kirchstraße in Ostrau. Desweiteren sind auf Bundesstraßen und Autobahnen täglich Videomessfahrzeuge unterwegs – unter anderem auf der A 4 zwischen Chemnitz und Berbersdorf. (DA)

