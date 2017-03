Achtung, Falschgeld! Die Polizei warnt: In der Region sind falsche Fünfziger im Umlauf.

Echt oder unecht? Das ist nicht immer so schnell zu erkennen. Vorsicht ist zurzeit geboten, so die Polizei, es sind wieder vermehrt „Blüten“ im Umlauf. © Symbolfoto/dpa

In der vergangenen Woche wurden bei der Abrechnung in zwei Geschäften in Riesa falsche 50-Euro-Noten festgestellt: Am Donnerstag hatten Mitarbeiter eines Geschäftes am Sportlerweg bei der abendlichen Abrechnung die „Blüte“ festgestellt. Am Folgetag bemerkten auch die Mitarbeiter eines Geschäftes an der Hauptstraße einen falschen Fünfziger.

Auch in der Dresdner Centrumgalerie war am Freitag beim Bezahlen ein falscher 50-Euro-Schein aufgefallen. Dort wollte eine 54-Jährige in einem Geschäft einen 50-Euro-Schein zum Bezahlen nutzen. Dabei fiel auf, dass der Schein nicht echt ist. Die 54-Jährige hatte ihn bei einer Reise in die Niederlande erhalten. Erst jetzt war die „Blüte“ beim Bezahlen aufgefallen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit. Denn insbesondere kurz vor der Herausgabe des neuen 50-Euro-Scheines sei vermehrt mit dem Auftreten von falschen Banknoten zu rechnen.

zur Startseite