Achtung Eltern, aufgepasst! In Weißwasser müssen Eltern, die ihre Kinder in die Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser bringen, mit Behinderungen rechnen.

Noch bis in den Oktober bleibt ein Abschnitt der Lutherstraße für den Verkehr gesperrt. © Joachim Rehle

Wenn in der nächsten Woche Schulbeginn ist, müssen Eltern, die ihre Kinder in die Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser bringen, mit Behinderungen rechnen: Die Straße ist noch voraussichtlich bis Oktober gesperrt. Eine Umleitung ist über die Heine-Straße, Bautzener Straße und Görlitzer Straße ausgeschildert. Fußgänger können durch. Foto: j r

