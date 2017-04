Achtung, Blitzer!

Negativrekorde: Was Kreis, Polizei und Ordnungsamt gemessen haben. Der Löbauer Ortsteil Eiserode ist auch bei der Stadt Löbau bereits in diesem Jahr in der Blitzstatistik aufgefallen: Einen Pkw mit 142 Stundenkilometern – statt der erlaubten 60 – habe man im März hier geblitzt, heißt es aus dem Löbauer Ordnungsamt. Deutlich drüber war im Sommer 2016 auch ein Fahrer, der auf der B178n statt 100 rund 166 km/h auf dem Tacho hatte. Die ewige Negativliste bei den Messungen des Landkreises führt ein Raser an, der 2015 statt der erlaubten 100 mit 229 Stundenkilometern auf der B178n geblitzt wurde. „Zumindest ist das der Wert, der gemessen wurde, irgendwann steigt die Technik mal aus“, sagt Bußgeldstellenleiter Kaiser.

Messorte: Bürger geben Hinweise für Blitzeinsätze. Wo gemessen wird, entscheiden nicht allein die Ämter, betont Uwe Kaiser von der Kreis-Bußgeldstelle. Rund ein Viertel der Messungen werde auf Wunsch der Städte und Gemeinden an bestimmten Stellen durchgeführt. Ein weiteres Viertel beruhe auf Bürgerwünschen. Wo gemessen wird, ist auch Löbau wichtig – deshalb hatte die Stadt ihren Vertrag mit der Stadt Görlitz, die zeitweilig für sie blitzte, beendet. Der OB hatte damals erklärt, man sei unzufrieden mit Görlitz und obendrein flexibler, wenn man das selbst in die Hand nehme. In den vergangenen Jahren häufte sich zuweilen Kritik an der Stadt, weil die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sehr oft an Stellen blitzten, an denen keine aktuelle Gefahr erkennbar war. Aktuell sind die Geschwindigkeitskontrolleure auf der B178n bei Löbau besonders achtsam: Durch die Baustellen-Umleitungen in Löbau selbst musste ein Teil der B178n neu ausgeschildert werden – sie ist nun keine Kraftverkehrsstraße mehr. Weil so auch Landwirtschaftsfahrzeuge diese Strecke nutzen, dürfen Laster über 7,5Tonnen derzeit maximal 60 fahren. Das werde oft übersehen, heißt es.

Geldquelle: Finanzielle Frage spielt eine Rolle. Natürlich rechnen die blitzenden Städte und der Kreis in den Haushalt Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung mit ein. 2,5Millionen Euro standen beim Landkreis beispielsweise in den Planungen für das vergangene Jahr. „Wir lagen am Ende bei 2,3Millionen“, sagt Kaiser, der betont, dass man eigentlich immer hinter den Planzahlen gelegen habe. Solche Pläne zu erfüllen, sei aus seiner Sicht auch nicht der Sinn des Blitzens: Es gehe um Sicherheit, nicht um Abzocke. Auch die Stadt Löbau plant mit Überweisungen der Temposünder: Allerdings waren in den 300000 Euro, die in den Jahren 2015/16 einkalkuliert waren, neben Tempo- auch Parksünder enthalten.

Temposünder: Jung und Alt, Frauen und Männer sind gleichermaßen dabei. Frauen fahren auch gern mal schnell. Diese vorsichtig formulierte Erkenntnis haben sowohl Uwe Kaiser vom Landkreis als auch das Löbauer Rathaus gemacht. Was sie damit sagen wollen: Hier funktionieren Klischees nicht mehr: Es sitzen mehr Frauen am Steuer und sie sind auch bei den negativen Spitzenreitern dabei. Es sind auch nicht immer die großen Autos, deren Fahrer über dem Tempolimit liegen. Das sei sehr gemischt – wie beim Alter: „Wir haben zwei Problembereiche: ganz junge Fahrer und die älteren Herrschaften“, beschreibt Uwe Kaiser, der sofort ergänzt, dass er keine Altersgruppe generell diskriminieren wolle. Aber gerade ältere Fahrer argumentierten mitunter, sie seien ja 40 Jahre unfallfrei gefahren, da könne man sich doch mal einen Ausrutscher erlauben. Bei vielen Dingen gebe es allerdings keinen Spielraum. „Uns geht es prinzipiell um die Sicherheit für alle“, sagt Kaiser.

Bedrohungen: Aggressivität in der Bevölkerung wächst Bußgeldstellenleiter Kaiser treibt auch die Sicherheit seiner Mitarbeiter um. „Die Wüterei hat zugenommen“, sagt er. Tätlichkeiten habe es noch keine gegeben, aber Drohungen bei den Geschwindigkeitsmessungen häufen sich inzwischen. „Manche Fahrer halten an und kommen zurück, wenn sie geblitzt worden sind“, sagt Kaiser. Kürzlich hätten in Weißwasser sogar Passanten dem Mitarbeiter der Bußgeldstelle beistehen müssen, weil ein rasender Autofahrer ihn bedrohte. Auch das Thema Reichsbürger fülle inzwischen Aktenordner. Diskussionen führten hierzu nichts. Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik und neigen zum Teil auch zu Gewalt. Auf dem Eigen, im Oberland und im Norden des Kreises bei Weißwasser und Krauschwitz gebe es mehrere solcher Fälle.