Achtung, Alkoholfahrer im Oberland Für drei Autofahrer endet am Wochenende die Autofahrt nach einer Polizeikontrolle.

Symbolfoto © dpa

Seifhennersdorf/Leutersdorf. Gleich mehrere angetrunkene Autofahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr ziehen können. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

So wurde bei einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Leutersdorf festgestellt, dass ein 41-jähriger Mercedesfahrer zu viel getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,1 Promille. Die Folge war eine Anzeige Verkehrsvergehen, eine Blutentnahme und der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis. Ein weiterer Mercedes-Fahrer musste seine Reise am Sonnabend, gegen 23 Uhr, auf der Leutersdorfer Straße in Seifhennersdorf beenden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 0,74 Promille. Und schließlich musste sich auch ein 57-jähriger Fordfahrer am Sonnabend, gegen ein Uhr, auf dem Fünfhäuserweg in Neugersdorf einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab 0,54 Promille. (szo)

