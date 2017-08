Achtjähriger von Auto angefahren

Einbrecher im Kaufland Großenhain. Unbekannte Täter sind Dienstagnacht in einen Supermarkt (Kaufland) an der Riesaer Straße eingebrochen. Die Täter stiegen zunächst auf das Dach des Gebäudes und schlugen mehrere Fenster ein. Anschließend kletterten sie in den Markt. Bei dem Einbruch lösten sie einen Alarm aus und flüchteten schließlich ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden am Gebäude ist noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Großenhain oder bei der Polizeidirektion Dresden unter Telefon (0351) 483 22 33 zu melden.

Mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt Meißen. In der vergangenen Nacht fielen einer Streifenwagenbesatzung an der Talstraße in Meißen vor einer Spielothek zwei hochwertige Fahrräder auf. Bei der genaueren Prüfung bemerkten die Beamten, dass die Rahmen neu lackiert und die Rahmennummern manipuliert worden waren. An einer Federgabel konnten die Polizisten dennoch eine Nummer feststellen. Die Überprüfung ergab, dass mindestens die Gabel nach einem Diebstahl 2014 in Kamenz in Fahndung stand. Eine 27-Jährige gab sich vor Ort als Eigentümerin zu erkennen. Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen muss nun die Herkunft der Räder und wie die junge Frau in deren Besitz kam geklärt werden.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Nossen. Drei kaputte Autos und Sachschäden in Höhe von rund 11000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in Nossen. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 67-Jähriger mit einem Skoda Yeti die Straße Am Kronberg in Richtung Wendischbora. Kurz vor dem Abzweig Neubodenbach fuhr er auf einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden Renault Mégane (Fahrer 31) auf und schob diesen auf einen Renault Kangoo (Fahrerin 17). Verletzt wurde niemand.