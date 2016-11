Achtes Spiel – achter Sieg Die von Sebastian Hartmann trainierten Radeberger Damen werden langsam, aber sicher zum Schrecken der Konkurrenz.

Wenn sich die Radebergerin Jasmin Eckert zum Wurf hochschraubt, dann klingelt es meist im gegnerischen Gehäuse. In Glauchau steuerte sie sechs Treffer zum Auswärtssieg bei. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Frauen. Am Sonnabend kassierte auch der bis dahin in eigener Halle ungeschlagene HC Glauchau/Meerane eine Niederlage. Mit 32:26 (10:14) gewann der Radeberger SV auch sein achtes Punktspiel und steht mit 16:0 Zählern auf Platz eins der Sachsenliga. Die junge RSV-Nachwuchsspielerin Jenny Lindner gab in Glauchau ihr Punktspieldebüt in der ersten Damenmannschaft.

Trainer Sebastian Hartmann freute sich nach dem Abpfiff sichtlich über den Sieg seiner Mannschaft und sagte: „Ich muss meiner Mannschaft heute ein großes Kompliment machen. In der Woche kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen, wie beispielsweise die schwere Verletzung von Marie Lösche. Und in der ersten Halbzeit hatten wir mit zahlreichen Pfostenwürfen, aber auch kopflosem Spiel viel Pech. Was mein Team aber in der zweiten Halbzeit gespielt hat, das war grandios. Tolle Abwehrarbeit, Umkehrspiel nach meinem Geschmack und eine gute Wurfquote haben alles andere vergessen gemacht.“

Am kommenden Sonnabend geht die Reise der Radebergerinnen dann zum SV Plauen-Oberlosa 04, der mit 11:3 Zählern auf Platz drei steht hinter dem HC Leipzig III (12:4 Pkt.). Anwurf in der Sporthalle Kurt-Helbig ist um 16 Uhr. „Wir können völlig entspannt am Sonnabend zum Staffelfavoriten fahren, wo wir trotz Tabellenplatz eins durch die Ausfälle von Spielerinnen als Außenseiter auftreten“, stapelt Trainer Hartmann erst einmal tief.

Die Damen eingeschworen

Zurück zum letzten Spiel in Glauchau. Nach der Ankunft wurde die unbekannte Halle des Aufsteigers erst einmal ordnungsgemäß beschnuppert. Dann ging es in die Kabine zur Ansprache vor dem Spiel. Dort schwor Trainer Sebastian Hartmann seine Damen ein, dass diese Begegnung auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden durfte, da die Gastgeberinnen nicht ohne Grund bisher in dieser Halle ungeschlagen waren. Dementsprechend durfte der Gegner nicht unterschätzt werden, auch wenn die Tabellensituation mit Glauchau/Meerane auf Platz neun etwas anderes suggerierte.

Mit diesen Worten im Kopf ging es in die ersten 30 Minuten. Zwar fielen die ersten Treffer für die Radeberger, doch danach wollte bei den Röderstädterinnen nichts so wirklich klappen. Die Abwehr packte nur halbherzig zu, was die wurfgewandten Glauchauerinnen zum Torewerfen förmlich einlud. Und in der Offensive verfolgte Radeberg zeitweise das Ziel, die gegnerische Torhüterin berühmt zu werfen und den Kasten mit gezielten Pfostenwürfen millimetergenau auszumessen.

Beim 7:7 wurde die bis dahin erarbeitete knappe Führung an die Gastgeberinnen abgegeben. Und als es zur Halbzeitpause in die Kabinen ging, führte Glauchau/Meerane sogar mit 14:10. Dort rüttelte der RSV-Coach seine Spielerinnen wach und betonte, dass trotz der Führung der Gastgeber noch nichts gegessen sei. „Verwandelt endlich wieder die zäh herausgearbeiteten Chancen im Angriff sicherer und packt in der Abwehr deutlich mehr zu“, forderte Hartmann. „Es muss wieder konzentrierter gespielt und vor allem mit mehr Willen agiert werden.“

Und die Worte des Trainers fruchteten. Die RSV-Spielerinnen schienen wie ausgewechselt und konnten ihr tatsächliches Potenzial plötzlich ganz ausschöpfen. Hier zeigt sich auch der Unterschied zu Spielen in der letzten Saison. In Glauchau kämpfte Radeberg zusammen bis zum Ende. Das zahlte sich bereits in der 38. Minute aus, in der das 17:16 für Radeberg fiel. Damit wurde der Grundstein für den weiteren Ausbau der Führung gelegt. Der RSV zog auf 24:17 davon und konnte beim Schlusspfiff einen weiteren Auswärtssieg und eine immer noch weiße Weste bejubeln. (fb)

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (3), F. Käppler (1), C. Nauendorf (2), D. Zerbst (10), C. Müller, S. May (2), J. Lindner, F. Brüning (1), V. Maluschke (7/1) und J. Eckert (6).

