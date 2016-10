Achter gegen Erster: ein Spitzenspiel Großenhain hat nur drei Punkte Vorsprung zu Wilsdruff. Im Kreisderby gibt’s das Kellerduell zwischen Kreinitz und Meißen. Coswig steht unter Druck.

Jede Begegnung ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Oder anders formuliert: In der Staffel Mitte der Landesklasse ist es nach sechs bzw. fünf Spielen so eng wie lange nicht. Daran ändert auch die leider wegen der Aufstockung auf 15 Mannschaften leicht verzerrte Tabelle nicht. So trennen den aktuellen Spitzenreiter Großenhainer FV vom derzeit Zehnten der Rangliste gerade einmal vier Punkte.

Das Spiel der Jachmann-Schützlinge beim Neunten Motor Wilsdruff gerät damit sogar zu einem absoluten Spitzenspiel. Ein Wilsdruffer Dreier würde nämlich Punktgleichheit zwischen den Kontrahenten bedeuten. So weit wollen es die Röderstädter natürlich nicht kommen lassen. Auf dem Papier sind sie nach dem beeindruckenden 5:1-Triumph gegen den FV Gröditz klarer Favorit. Aber auch Wilsdruff hat in der laufenden Saison bereits gegen Gröditz gewonnen - und das auswärts mit 2:0. Zuletzt schwächelte das Team von Coach Peter Lutz Neumann jedoch und ließ beim 2:4 in Possendorf ein wenig überraschend Federn. Es war die zweite Niederlage bei drei Siegen im sechsten Spiel.

Beim FV Gröditz dagegen ist Wiedergutmachung angesagt. Nach der Pleite in Großenhain, dem Verlust der Tabellenspitze und insbesondere der harschen Kritik des eigenen Trainers Michael Schuster sind die Akteure auf dem Rasen in der Pflicht. Wieder steht ein „Hammerspiel“ bevor: Gröditz als Zweiter empfängt den Staffelfavoriten und aktuellen Sechsten, Germania Mittweida. Gerade einmal zwei Punkte liegen zwischen den Kontrahenten, wobei Gröditz ein Spiel mehr auf dem Buckel hat. Bangemachen gilt jedenfalls nicht für das Schuster-Team, auch wenn Mittweida in sechs Spielen gerade mal vier Gegentore kassiert hat. Im Gegenzug hat die Germania mit Silvio Grötzsch den derzeit zweitbesten Torschützen der Liga in ihren Reihen (6). Gröditz‘ „Tormaschine“ Rene Großmann steht dem mit fünf Treffern allerdings kaum nach.

Fernab von der Spitze gehen die drei weiteren Kreisteams in dieser Staffel in das Wochenende. Doch auch im Keller geht es noch eng zu. Vor Schlusslicht Grün-Weiß Coswig (ein Punkt) tummeln sich vier punktgleiche Teams mit jeweils drei Zählern.

Coswig muss am Sonnabend vorlegen - natürlich gegen einen der „Großen“. Mit Blau-Weiß Stahl Freital gastiert der Fünfte beim Selber-Team. Die Gastgeber stehen nach verkorkstem Start bereits ziemlich unter Druck. Zwar bescheinigten ihnen die Experten in den letzten Spielen durchaus spielerische Fortschritte. Punkte bringen die schönen Worte aber nicht. Freital trotzte zuletzt dem Vorjahres-Staffelsieger Sebnitz ein Remis ab und blieb bislang ohne Niederlage.

Das Kreisderby zwischen der SG Kreinitz und dem Meißner SV am Sonntag wiederum ist - nicht ganz unerwartet - ein echtes Kellerduell. Wobei das geflügelte Wort „Not gegen Elend“ nicht zutrifft. Denn beide Mannschaften haben zuletzt nachgewiesen, dass sie durchaus für Überraschungen gut sind und punkten können. Während Kreinitz am letzten Wochenende spielfrei hatte, wurde der MSV nach seinem Erfolg gegen Ex-Tabellenführer Hainsberg beim Neuling Hartmannsdorf allerdings mit 1:2 kalt erwischt. Dass sowohl Kreinitz als auch der MSV bereits mitten im Abstiegskampf stehen, ist fakt. Umso wichtiger wären drei Punkte – aber nur einer kann sie kriegen.

Spielfrei hat an diesem Wochenende die Staffel Ost mit Tabellenführer Radebeuler BC. Auch die beiden Nachholespiele in dieser Staffel haben keinen Einfluss darauf, dass der RBC in die nächste Pflichtspielrunde als Tabellenführer gehen wird. Dann hat Radebeul allerdings regulär spielfrei.

