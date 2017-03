Achter Einbruch in Blumenladen Erneut wurde das Geschäft mit Postfiliale Ziel von Dieben. Diesmal ist ihnen die Polizei aber dicht auf den Fersen.

Erneut wurde der Blumenladen mit Postfiliale im Stauchitzer Einkaufszentrum Ziel von Einbrechern. Diesmal ist die Polizei aber den Tätern ganz nah auf den Fersen. © privat

Dass die Polizei an das Blumengeschäft „Horrido“ im Stauchitzer Einkaufszentrum „Treffer“ gerufen wird, ist fast schon Routine. Denn in dem Geschäft gibt es nicht nur Blumen, es ist auch eine Filiale der Deutschen Post. Und wohl deswegen immer wieder das Ziel von Einbrechern, so wie in der Nacht zum Freitag. Zum achten Mal insgesamt und zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde dort eingebrochen. Die bislang letzte Straftat geschah am 3. Januar dieses Jahres. Damals hatten der oder die Einbrecher einen Tresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Sie sollen rund 5 000 Euro in Form von Briefmarken und Bargeld erbeutet haben. Damals wurden die Einbrecher offenbar gestört, konnten aber samt ihrer Beute fliehen. Ermittelt werden konnten sie bis heute nicht.

Wie hoch der Schaden diesmal war, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden wurden nur Briefmarken erbeutet. Welchen Wert die haben, wird noch ermittelt.

Während die Polizei bisher immer erst am Tatort erschien, als die Täter längst weg waren, war sie ihnen diesmal dicht auf den Fersen. Denn am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr hatte ein Zeuge Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die war auch sehr schnell da. Als die Beamten eintrafen, sahen sie am Einkaufszentrum einen Mann. Er stand an einem Auto, rannte sofort weg, als er die Polizisten sah, konnte zu Fuß samt Beute fliegen. Man wisse nicht, ob der Fliehende der Täter war, doch dies sei mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, sagte Mario Laske, Presse der Polizeidirektion Dresden am Freitag der SZ.

Möglicherweise ist man den Tätern ganz nah auf der Spur. Denn das Auto, mit der oder die Männer offenbar zum Tatort kamen, wurde von der Polizei sichergestellt. Nach Informationen der SZ soll der Halter ein Ausländer sein. Ob der Halter auch der Täter ist, kann aber nicht gesagt werden. Ebenso gut kann das Fahrzeug gestohlen worden sein. Die Polizei wollte am Freitag wegen der laufenden Ermittlungen dazu keine Aussagen machen.

Derweil wird gerätselt, bei wem es sich bei den Tätern handeln könnte. Da die Einbrüche in regelmäßigen Abständen stattfinden, kann vermutet werden, dass es sich bei den Tätern um Drogenabhängige handelt, die Geld für „Nachschub“ brauchen. Nicht ausgeschlossen werden kann aber auch, dass es sich um organisierte Kriminalität handelt. Der oder die Täter seien jedenfalls sehr professionell und mit großer Brutalität vorgegangen. So sei das letzte Mal der Tresor aus der Wand gerissen, diesmal vor Ort nach allen Regeln der Kunst zerlegt worden, sagt Rajko Töpke, der den Blumenladen und die Postagentur betreibt. „Es ist unfassbar, mit welch brachialer Gewalt die Täter vorgingen. Einen solchen Tresor derart zu zerlegen, muss man erst mal hinkriegen. Die Tür lag daneben“, so der Ostrauer. Wenigstens gelang es diesmal nicht, den Tresor aus der Wand zu reißen. Sein Geschäft wird Ende des Monats umziehen in den Edeka-Markt. „Ich hoffe, dass dieses Objekt besser gesichert ist. Zentraler liegt es ja schon mal“, so Töpke. Ob er die Postfiliale schließe, wenn es auch dort weiterhin Einbrüche gäbe, sei durchaus vorstellbar.

