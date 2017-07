Acht weitere Wolfssichtungen Das Wolfsbüro zieht für den Landkreis eine Halbjahresbilanz. Die Zahl ist schon jetzt um ein Vielfaches höher als 2016.

Jana Endel vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“. © Uwe Soeder

In Mittelsachsen gibt es – neben dem aktuellen Foto-Nachweis bei Döbeln – in diesem Jahr bereits acht mögliche Wolfssichtungen. Das teilte Jana Endel vom Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ am Mittwoch auf DA-Nachfrage mit. Die Hälfte sei im Altkreis registriert worden. „Davon stehen drei Sichtungsmeldungen zeitlich und räumlich im Zusammenhang mit dem Foto-Nachweis und beziehen sich daher wahrscheinlich auf dieses Tier“, so Jana Endel. Dabei bezieht sie sich auf den ersten und bislang einzigen bestätigten Beweis für die Existenz des Wolfes vom 17. April. „Außerdem gibt es 2017 einen unbestätigten Losungsfund aus der Region Oederan“, ergänzte sie. Bei der Losung handelt es sich um den Kot der Tiere.

2015 seien lediglich zwei Sichtungen gemeldet worden, „die sich gemäß der Beschreibung des Aussehens möglicherweise auf einen Wolf beziehen. Davon eine aus dem Altkreis Döbeln.“ Aus 2016 liegen drei Sichtungsmeldungen vor, die sich möglicherweise auf einen Wolf beziehen, davon zwei aus dem Altkreis, sowie eine unbestätigte Wolfslosung. Diese sei jedoch nicht untersucht worden. (DA/sol)

